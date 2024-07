video suggerito

Bimbo di 16 mesi ustionato dall’acqua bollente in casa: portato in eliosoccorso all’ospedale Grave incidente domestico a Melegnano (Lodi). Un bambino di 16 mesi si è procurato pesanti ustioni su tutto il corpo dopo essersi rovesciato addosso un recipiente di acqua bollente: è ricoverato all’ospedale Niguarda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Grave incidente domestico a Melegnano, provincia di Lodi. Nella serata di ieri martedì 23 luglio, intorno alle 21, un bambino di 16 mesi si è procurato pesanti ustioni su tutto il corpo dopo essersi rovesciato addosso un recipiente di acqua bollente, approfittando di un momento di distrazione dei genitori che in quel momento erano in casa con lui: non è ancora chiaro se si trattasse di una pentola sul fuoco o di una bevanda bollente.

Lo riporta Il Cittadino di Lodi. Per il bimbo, oltre all’ambulanza della Croce bianca di Landriano e all’automedica in arrivo da Lodi, si è reso necessario il trasporto all'ospedale Niguarda di Milano in eliosoccorso, atterrato nel campo da calcio adiacente all'abitazione. Le condizioni del piccolo al momento sarebbero serie, ma non si troverebbe comunque in pericolo di vita: in base ad una prima diagnosi avrebbe rimediato ustioni su collo, torace e addome.