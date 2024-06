Bimbo di 18 mesi precipita dal balcone del quarto piano a Pavia: è morto

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

È morto il bambino di 18 mesi che nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 giugno, è precipitato dal balcone di casa a Pavia. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza al policlinico San Matteo di Pavia: le ferite riportate, infatti, erano molto gravi e purtroppo nella notte è morto.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 16 di ieri il bimbo è caduto dal quarto piano e precisamente da circa quattordici metri d'altezza: è finito all'interno dello stabile che si trova in via Cascina Spelta. Sono stati subito chiamati i medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Il bambino aveva riportato traumi cranici, polmonari e fratture multiple.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti gli agenti della Questura di Pavia che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il bimbo, probabilmente, stava giocando sul balcone mentre la madre era a casa a sbrigare faccende. Potrebbe essersi arrampicato su un condizionare e potrebbe aver perso l'equilibrio superando quindi la ringhiera. I vicini hanno sentito alcuni rumori e hanno subito cercato di capire cosa fosse successo. La madre ha poi seguito in ambulanza il figlio al San Matteo: hanno provato a rianimarlo e trasferirlo velocemente in ospedale, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Non è chiaro se dal punto di vista investigativo ci saranno risvolti.