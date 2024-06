Bimbo di 18 mesi precipita del quarto piano di un palazzo a Pavia: è gravissimo

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia in provincia di Pavia. Un bambino di 18 mesi è caduto dal balcone al quarto piano di un appartamento di Pavia. Stando alle prime informazioni, nel pomeriggio di oggi venerdì 28 giugno verso le 16 circa sono scattati i soccorsi: tutto è accaduto in via Cascina Spelta, zona residenziale periferica ad est della città. La dinamica è ancora da ricostruire ma il piccolo è precipitato dal quarto piano nel cortile interno del palazzo. Si trova ora in gravissime condizioni in ospedale: si trova in Rianimazione del policlinico San Matteo. Sull'accaduto indaga la polizia.