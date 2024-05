Bambino di 5 anni si affaccia dalla finestra di casa e cade dal quarto piano: è gravissimo

video suggerito

Un bambino di 5 anni è precipitato da una finestra di casa al quarto piano di un palazzo di Tradate (Varese). I medici del Niguarda di Milano stanno valutando l'entità dei traumi riportati nella caduta da circa 10 metri d'altezza.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un bambino di 5 anni è caduto dal quarto piano di una palazzina di Tradate, in provincia di Varese, nella tarda mattinata di oggi venerdì 31 maggio. Stando a quanto emerso finora, pare sia precipitato da una finestra a circa 10 metri di altezza. Non è ancora chiaro se fosse solo in casa, la Procura ha affidato ai carabinieri gli accertamenti del caso.

La caduta del bambino da 10 metri di altezza

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 del 31 maggio a Tradate tra via Crocifisso e via Pindemonte. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, con un'ambulanza e un'automedica, che hanno provveduto a prestare le prima cure. A trasportare il piccolo, di origine straniera e classe 2018, in ospedale è stato invece l'elisoccorso, che lo ha accompagnato fino al pronto soccorso del Niguarda di Milano.

Il bambino si trova attualmente ricoverato in gravissime condizioni. I medici lo hanno portato in sala operatoria e stanno cercando di capire l'entità dei traumi che avrebbe riportato nella caduta. La prognosi è al momento riservata.

La dinamica dell'incidente e le indagini dei carabinieri

La Procura di Varese ha affidato le indagini del caso ai carabinieri della Compagnia di Saronno. Per primi saranno sentiti i familiari del piccolo. Il punto centrale da chiarire, infatti, è se il bambino al momento dell'incidente fosse solo in casa.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora definita. Pare, però, che il piccolo sia precipitato da una finestra. L'appartamento si trova al quarto piano di una palazzina, perciò l'altezza da cui è caduto è stata stimata intorno ai 10 metri.