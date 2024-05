video suggerito

Bambina di 3 anni si arrampica sul balcone di casa e cade dal secondo piano: è gravissima Una bambina di 3 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La piccola è caduta dal balcone di casa sua, al secondo piano di un palazzo a Costa Masnaga (Lecco). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una bambina di 3 anni e mezzo è caduta dal balcone di casa, al secondo piano di un palazzo di Costa Masnaga (in provincia di Lecco), nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio. La piccola, rimasta sola per alcuni minuti, si sarebbe arrampicata finendo per precipitare sul parcheggio. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l'elisoccorso decollato da Milano. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

L'incidente in casa

Stando a quanto ricostruito finora, l'incidente è avvenuto intorno alle 16 del 30 maggio. La bambina si trovava in casa con il padre, mentre la madre era andata al lavoro. L'uomo si sarebbe allontanato dall'appartamento per alcuni minuti, il tempo necessario per andare incontro agli altri due figli che stavano tornando da scuola con il piedibus.

In quegli istanti, la piccola si sarebbe arrampicata sul balcone finendo con il precipitare dal secondo piano dell'abitazione dove la famiglia, di origine nordafricana, vive da tempo. Sotto, il parcheggio della ditta dove lavora il padre come impiegato.

Le condizioni della bambina

La richiesta d'aiuto è stata immediata e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica con il personale della Croce Verde di Bosisio Parini. L'elisoccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, fatto decollare da Milano, per accelerare le operazioni di soccorso ha calato l'equipe medica con il verricello.

Dopo le prime cure, la bambina è trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravissime, a causa dei traumi riportati, ma la prognosi è riservata. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri del Comando provinciale e della Stazione locale.