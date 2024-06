video suggerito

Bimbo di 18 mesi morto dopo la caduta dal balcone a Pavia, la mamma: “L’avevo messo a letto, pensavo dormisse” “Ero convinta che stesse dormendo dopo il bagnetto. L’ho perso di vista solo per pochi istanti”, ha raccontato la madre del piccolo di 18 mesi morto ieri dopo una caduta dal quarto piano di un palazzo a Pavia: il volo di 14 metri non gli ha lasciato scampo. Si era arrampicato sul condizionatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

2.697 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un volo dal quarto piano di una palazzina di via Cascina Spelta, traversa di viale Lodi alla periferia orientale di Pavia. È caduto da 12 metri di altezza il bimbo di 18 mesi che nella notte di sabato 29 giugno è morto in ospedale dopo poche ore di agonia: sono stati troppo gravi i traumi riportati nel violento impatto contro il suolo.

In casa con lui c'era la madre, 23 anni, una giovane donna di origine congolese che abita in città con il marito dal 2021. In quel momento stava sbrigando qualche faccenda domestica. "È successo tutto in un attimo, io l'avevo appena messo a letto", sono state le sue parole dopo la tragedia a Il Giorno. "Gli avevo fatto il bagnetto e lo avevo messo a letto, ero convinta che stesse dormendo. Poi ha suonato il campanello una mia amica che era venuta a trovarci, sono andata ad aprirle la porta", è stata la sua testimonianza. "L’ho perso di vista solo per pochissimi istanti, quando sono tornata in camera non era più a letto. L’ho subito cercato, ma non c’era più". Poi le urla in strada di passanti e residenti, e le due donne che notano la porta della finestra spalancata.

Gli agenti della Questura di Pavia, così, seguono per il momento la pista del drammatico incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe infatti arrampicato su un rialzo (con tutta probabilità il condizionatore), superando la ringhiera e perdendo l'equilibrio una volta affacciato sul vuoto. Tutto in una manciata di minuti.