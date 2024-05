video suggerito

Incidente sul lavoro, un uomo cade dal tetto di un capannone: trasportato all'ospedale in codice rosso Un uomo di 40 anni è caduto dal tetto di un capannone in ristrutturazione ad Assago, in provincia di Milano. Ha riportato un trauma cranico in seguito a una caduta di 7 metri di altezza.

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Incidente sul lavoro ad Assago, in provincia di Milano. La vittima è un un uomo di 40 anni caduto dal tetto di un capannone in ristrutturazione in via Alessandro Volta. Sarebbe caduto da un altezza di 7 metri. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 24 maggio 2024, verso le ore 11:15 in un cantiere in via Alessandro Volta ad Assago, in provincia di Milano. Sul posto, informa l'Agenzia regionale emergenze urgenze (Areu), sono intervenuti l'ambulanza e l'elisoccorso del 118. Sul posto anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le condizioni del 40enne sarebbero quindi molto gravi, visto il colore dell'emergenza con cui è stato trasportato all'ospedale. La caduta da 7 metri di altezza dal tetto del capannone sopra il quale stava lavorando (sembra trattarsi di un cantiere di ristrutturazione), gli ha provocato un trauma cranico. A quanto pare l'uomo ha perso l'equilibrio e battuto violentemente la testa. Il trasporto all'ospedale San Gerardo è stato effettuato attraverso l'elicottero di soccorso.