Operaio precipita per sei metri dal tetto di un capannone: muore sul colpo Nella mattinata di oggi sabato 20 luglio un uomo di 55 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone: la tragedia è accaduta mentre l'uomo stava lavorando in un cantiere sulla Strada provinciale 1, a Codella, in provincia di Pavia.

Altro incidente sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi sabato 20 luglio un uomo di 55 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone: è precipitato per circa 6 metri. Per lui purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

La tragedia è accaduta mentre l'uomo stava lavorando in un cantiere sulla Strada provinciale 1, a Codella, in provincia di Pavia. Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo purtroppo senza successo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera e l'Isp Lavoro dell'Ats di Pavia. Verranno ora fatti tutti gli accertamenti del caso.