Cade dal tetto di una casa e resta infilzato sulla cancellata: muore un uomo nel Lecchese Oggi mercoledì 17 luglio a Brivio, in provincia di Lecco, un uomo è morto dopo essere caduto dal tetto di una casa ed è rimasto infilzato nella cancellata sottostante: inutili purtroppo i tempestivi soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella mattinata di oggi mercoledì 17 luglio a Brivio, in provincia di Lecco. Un uomo – la cui età non è stata ancora resa nota – ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di una abitazione: l'impatto contro la cancellata è stato fatale. L'incidente sarebbe accaduto in via Campanile, in un'area rurale privata. I carabinieri di Merate stanno cercando di capire nel dettaglio cosa sia successo.

Stando alla prima dinamica di quanto accaduto, la vittima si trovava sul tetto quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finita su una cancellata sottostante: la caduta nel vuoto sarebbe stata di circa 6-8 metri. Subito sono scattati i soccorsi: in poco tempo il personaledi Areu 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù, un’auto medica e un’auto infermieristica da Lecco sono arrivati sul posto della tragedia ma purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul luogo dell'incidente anche Due squadre del distaccamento di Merate e della sede centrale di Lecco dei vigili del fuoco. Spetta ora ai carabinieri ricostruire nel dettaglio l'accaduto: resta ancora da capire se l'uomo si trovava in quella abitazione perché ne era il proprietario o era lì per fare alcuni lavori.