Auto in fiamme nella notte a Clusone, trovato un cadavere al suo interno: strada chiusa per accertamenti Nella notte tra domenica e lunedì un'auto ha preso fuoco a Clusone (Bergamo). Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme si sono accorti della presenza di una persona morta al suo interno. I rilievi dei carabinieri, al lavoro per identificare la vittima e chiarire la dinamica dell'accaduto, hanno comportato la chiusura della strada per diverse ore.

Immagine di repertorio

Questa notte un'automobile ha preso fuoco a Clusone, in provincia di Bergamo, e nell'incendio sarebbe morta una persona la cui identità rimane per il momento ignota. L'incidente è avvenuto nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile, attorno alle 3:00 del mattino.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto. Ciò che si sa, per il momento, è che i vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per spegnere un incendio che aveva avvolto un'auto in via Brescia, vicino alla strada provinciale 35, tra Clusone e San Lorenzo di Rovetta. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono accorti che all'interno della vettura c'era un corpo. Sul posto sono intervenuti, come da prassi, gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e i paramedici, arrivati con un'ambulanza dei Volontari della Presolana, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, di cui non hanno diffuso le generalità. Non si sa, per il momento, se si tratti di un uomo o di una donna né quale sia la sua età.

Sul posto dell'incendio sono arrivati anche i Carabinieri di Clusone, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'accaduto e le cause di morte della vittima. Una delle ipotesi è che l'auto possa aver preso fuoco dopo un'incidente e che il conducente possa essere rimasto intrappolato al suo interno. Gli accertamenti dei militari sono proseguiti fino a questa mattina, tanto che alle 6:45 la strada risultava ancora chiusa.