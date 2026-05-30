Auto esce di strada nel Mantovano: muore il 18enne Marcos Alejandro Carbonell Cruz

L’incidente è avvenuto nella notte lungo la Strada Alta Belvedere a Roverbella, in provincia di Mantova.

Foto incidente (da Carabinieri Mantova)

Marcos Alejandro Carbonell Cruz, 18 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, lungo la Strada Alta Belvedere a Roverbella, in provincia di Mantova. Il ragazzo di origini cubane era in auto, una Fiat 500, con altri tre ragazzi, un 17enne, un 21enne e una 22enne tutti e tre di origine colombiana. Alla guida dell'auto il 21enne.

Stando a quanto si apprende, la macchina – per cause in corso di accertamento – è finita fuori strada e per estrarre i tre dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 21enne e il 17enne sono stati soccorsi e portati rispettivamente all'ospedale civile di Mantova, in codice giallo; la ragazza è stata trasportata dall’eliambulanza all’ospedale di Brescia in codice giallo. Nessuno di loro tre sarebbe in pericolo di vita.

Mentre per il 18enne, che era seduto nel sedile posteriore, non c'è stato niente da fare. Per le gravi ferite riportate è deceduto sul posto e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti infatti tre ambulanze, due automediche e l'elisoccorso del 118. Presenti anche i carabinieri di Mantova per tutti gli accertamenti e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La salma della vittima è stata trasportata all’obitorio di Mantova per eseguire una ispezione cadaverica. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, e sono in corso accertamenti sul conto del conducente al fine di verificare se avesse assunto sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Rilievi a cura della Sezione Radiomobile di Mantova.