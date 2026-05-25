Scoppia uno pneumatico, camion si schianta contro un’auto a Marcaria nel Mantovano: muore la 19enne Laura Varliero

L’incidente è avvenuto questa mattina lungo la SP67, a Marcaria, nel Mantovano, poco dopo le 11. Lo scoppio di uno pneumatico del camion, la perdita di controllo del mezzo e lo schianto frontale contro l’auto, guidata dalla 19enne.

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio. Lungo la SP67, nel territorio di Marcaria, nel Mantovano, poco dopo le 11, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante. Nell'impatto ha perso la vita una ragazza di 19 anni, alla guida dell'auto.

La ragazza si chiamava Laura Varliero ed era residente a Marcaria. Stando a quanto si apprende è deceduta sul posto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo per lei non c'è stato niente da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito in modo lieve invece il conducente del mezzo pesante, un uomo di 59 anni, trasportato in codice verde all’ospedale di Casalmaggiore, in provincia di Cremona.

Sul posto sono intervenuti due automediche e un'ambulanza del 118. Presenti anche i vigili del Fuoco e forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Leggi anche Furgone investe e uccide un 24enne e un 26enne in bici nel Mantovano, poi si ribalta e finisce in un fossato

Stando a una prima ricostruzione, pare che il camion fosse diretto verso Bozzolo e che nella corsa avrebbe perso il controllo dopo lo scoppio di uno pneumatico, finendo contro una Lancia Y, guidata da Varliero, che proveniva dalla direzione opposta.

Il conducente del camion, un 59enne di origine tunisina, residente in provincia di Ascoli Piceno, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Casalmaggiore in stato di choc.

Sul posto i carabinieri della stazione di Marcaria per i rilievi. La salma della giovane è stata trasferita all’obitorio di Mantova per l’autopsia.