Si schianta con la moto contro un’auto in retromarcia a San Felice del Benaco: morto Fabio Merici

Fabio Merici è morto sabato 30 maggio per un incidente a San Felice del Benaco (Brescia). Il 70enne si è schiantato con la moto contro un’auto che si immetteva in strada in retromarcia.

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Un 70enne è morto nella mattinata di ieri, sabato 30 maggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto a San Felice del Benaco (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora l'uomo, Fabio Merici, stava viaggiando in sella alla sua moto da enduro quando si è scontrato con un'auto che si stava immettendo in strada in retromarcia. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto e, nonostante le manovre di rianimazione dei sanitari, è stato dichiarato deceduto prima del trasporto in ospedale. Sotto choc l'automobilista. Indagano i carabinieri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 del 30 maggio nel territorio comunale di San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del lago di Garda, lungo via delle Balze. Merici, residente in paese, stava viaggiando in sella alla sua moto lungo il tratto in discesa, diretto verso il centro abitato. All'improvviso, un Mercedes Glc coupé si sarebbe immesso sulla carreggiata principale uscendo in retromarcia da una piccola strada laterale. Il 70enne non ha fatto in tempo a evitare l'impatto, mentre l'automobilista non si sarebbe accorto del suo arrivo.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari con ambulanza e auto medica. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo, i soccorritori hanno dovuto constatare sul posto il decesso di Merici. Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire a eventuali responsabilità sono state affidate ai carabinieri, arrivati sul luogo dell'incidente insieme agli agenti della polizia locale. Merici lascia un figlio e la compagna, con la quale aveva gestito per anni il ristorante del camping Ideal Molino.