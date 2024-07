video suggerito

Concerto di Taylor Swift a Milano: il piano sicurezza per 130mila spettatori in arrivo Le uniche date italiane di Taylor Swift saranno a Milano (stadio San Siro) sabato 13 e domenica 14 luglio. Attivato in Prefettura il Comitato sicurezza per fronteggiare gli oltre 130mila spettatori in arrivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche a Milano sta arrivando il terremoto Taylor Swift (letterale: durante la data americana di Seattle il ballo dei suoi fan scatenati sulle note di Shake It Off ha fatto registrare una scossa di magnitudo 2.3) e la città si prepara ad accogliere l'esercito degli swifties. Saranno oltre 130mila gli spettatori in arrivo nel capoluogo lombardo nel fine settimana, di cui ben oltre la metà provenienti da fuori regione e addirittura dai confini nazionali (il 30 per cento dei biglietti è stato venduto all'estero).

Le misure di sicurezza per il concerto di Taylor Swift a Milano

In occasione dei due concerti previsti a San Siro per sabato 13 e domenica 14 luglio, così, si attiva in prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: il prefetto Claudio Sgaraglia ha predisposto due aree di permanenza e di attesa per gli spettatori che arriveranno in anticipo, in attesa dell'apertura dei cancelli di San Siro per il doppio show della superstar americana.

Le due aree di permanenza, individuate tra il parcheggio C e i giardini di parco dei Capitani, concesse dal Comune di Milano, verranno delimitate da transenne e vigilate da personale della sicurezza messo a disposizione degli organizzatori.

Il comitato si è occupato inoltre delle fasi di afflusso, stazionamento e deflusso in occasione dei concerti. L'invito, come sempre, è a utilizzare il trasporto pubblico. In prossimità dello stadio saranno predisposte misure di vigilanza e sicurezza.

Il concerto di Taylor Swift a Milano

Più che un concerto, sarà un evento. È il grande ritorno della cantante classe 1989 che a Milano torna dopo più di dieci anni in occasione del mastodontico The Eras Tour, tour mondiale che ha registrato il più alto incasso della storia della musica (oltre un miliardo di dollari).

Uno spettacolo internazionale sold out da mesi che, per gli esclusi, è purtroppo quasi irraggiungibile sui siti di secondary ticketing: per la data del 14 luglio un sito vende oggi una coppia di biglietti (non acquistabili separatamente) a ben 13.334 euro. Mentre un’altra piattaforma, per il concerto del 13 luglio, arriva a chiedere 4.677 euro a singolo biglietto.