La prossima casa di Taylor Swift? Potrebbe essere sul lago di Como Taylor Swift sarebbe alla ricerca di una casa in Italia: la cantante insieme al fidanzato, il campione di football Travis Kelce, hanno trascorso qualche settimana fa un romantico weekend sulle rive del lago di Como, dove avrebbero visitato anche tre magnifiche ville da acquistare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Taylor Swift

Cercasi casa disperatamente. Taylor Swift, sicuramente la cantante più nota e chiacchierata al mondo, sta cercando casa sul Lago di Como. Poche settimane fa, in una delle pause del suo The Eras Tour, che fa tappa in Europa e che a luglio la porterà a esibirsi a Milano allo stadio San Siro, la pop star si era concessa un po' di relax sulle rive del lago lombardo insieme al fidanzato Travis Kelce. A riportare la notizia è il Sun, tabloid britannico con una versione anche statunitense, che vorrebbe la "persona dell'anno 2023″ in cerca di un'abitazione insieme al campione di football. La coppia aveva soggiornato al Grand Hotel di Tremezzo ed era stata immortalata durante una cena a lume di candela. I due sarebbero rimasti stregati dal fascino senza tempo del Lago di Como e avrebbero adocchiato tre splendide ville tra cui scegliere.

Le case visitate da Taylor Swift sul lago di Como

Secondo il Sun, la fuga romantica sul lago di Como, in realtà, avrebbe avuto come obiettivo la ricerca della nuova casa per la coppia. Le tre ville lussuose individuate da Taylor Swift oscillerebbero tra i 3 e 7 milioni di euro. La prima visitata sarebbe una dimora d'epoca nei pressi di Bellagio, avrebbe una vista mozzafiato, 4 bagni e, secondo quanto riporta il sito italiano di Sotheby's Realty, costerebbe 2,9 milioni di euro.

Taylor Swift

La coppia avrebbe visitato anche altre due dimore, una a Menaggio e l'altra a Riva di Faggeto Lario, quest'ultima non distanza dalla celebre dimora di George Clooney. La casa di Riva, però, è raggiungibile solo in barca, un potenziale limita o anche un'eventuale plus, che rende più affascinante e intima questa abitazione: una caratterista che ha fatto pensare subito alla casa utilizzata come set durante le riprese di Mr & Mrs Smith con Brad Pitt e Angelina Jolie. Chissà che questa non sia la futura casa italiana di Taylor Swift.

La villa a Bellagio che la coppia avrebbe visitato | Foto Sotheby's Realty