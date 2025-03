video suggerito

Villa Matilda sul lago di Como acquistata da Rihanna: la risposta di Fedez Prima nido d'amore dei Ferragnez, poi messa in vendita con la separazione della coppia: qual è la sorte di Villa Matilda, attualmente dci proprietà di Fedez?

A cura di Giusy Dente

Quando Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato Villa Matilda, volevano avere un nido d'amore fuori dal caos cittadino, dove poter fuggire con la famiglia per fare festa, per trascorrere dei giorni di vacanza e relax in totale tranquillità. E in effetti, al lago di Como sono legati molti ricordi della coppia, che amava particolarmente recarsi in quei luoghi, frequentati abitualmente nelle occasioni speciali e d'estate. Ovviamente con la separazione tutto è cambiato e la casa dei loro sogni di Pognana Lario si è trasformata in un affare immobiliare da chiudere. La casa è attualmente sul mercato e attende un acquirente, un nuovo proprietario che voglia godere delle sue bellezze. Forse si è vicini a una svolta.

Chi comprerà Villa Matilda?

La villa di Pognana Lario, comune in provincia di Como, è ancora sul mercato. La dimora da sogno, con vista sul lago, immenso giardino circostante e piscina a sfioro, è stata completamente ristrutturata da Chiara Ferragni e Fedez, che prima della crisi matrimoniale volevano renderla il loro nido d'amore. Come sappiamo le cose sono andate diversamente e la villa è stata messa in vendita con la separazione.

Non si conosce esattamente la cifra. Secondo indiscrezioni, all'epoca sarebbe stata acquistata dalla coppia per 5 milioni di euro e sarebbe ora in vendita per il doppio, circa 10 milioni. Ma è una compravendita delicata e top secret, la trattativa non è mai stata chiusa con nessuno dei potenziali acquirenti interessati. Da diverse ore si rincorrono rumors sul possibile acquisto di Villa Matilda da parte di Rihanna.

L'esterno di Villa Matilda

EspansioneTv ha lanciato l'indiscrezione, senza rivelare il prezzo di chiusura dell'affare. La notizia, però, è stata seppur parzialmente smentita dall'entourage di Fedez, subito intervenuto in merito per dare una prima replica. Poche semplici parole: non ci sono novità. Forse quello della cantante potrebbe essere solo un interessamento alla dimora, ma nulla di concreto, nessuna firma sul contratto: il destino di Villa Matilda è quindi ancora incerto.