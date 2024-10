video suggerito

Perché la casa di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como è ancora in vendita: quanto vale Villa Matilda A distanza di un anno dall’acquisto, Villa Matilda, la casa di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como, è ancora in vendita: perché nessuno vuole comprarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

A cinque mesi dalla notizia della messa in vendita, Villa Matilda non ha ancora un nuovo proprietario. La casa dei Ferragnez sul lago di Como è invenduta, come racconta Il Foglio in un articolo di Michele Masneri: mentre i due coniugi si preparano a ufficializzare il divorzio, la villa di Pognana Lario, piccolo paese in provincia di Como, potrebbe risentire del complesso momento reputazionale sia di Chiara Ferragni che di Fedez. In realtà, a rendere complessa la compravendita sembrano concorrere diversi fattori. La villa villa pieds dans l'eau è ancora sul mercato come dimostra il sito di Lionard, l'agenzia che si occupa della compravendita di case di lusso.

Quanto costa Villa Matilda, la casa di Chiara Ferragni e Fedez

La casa sul lago di Como, comprata a dicembre del 2023, secondo quanto riportano diversi quotidiani sarebbe stata acquistata a 5 milioni di euro e sarebbe in vendita a circa dieci milioni, anche se la cifra precisa è impossibile da conoscere visto che si tratta di una trattativa riservata. Villa Matilda, che si trova di fronte alla villa italiana di George Clooney, è ora di proprietà del rapper Fedez, che quest'estate ha trascorso qui dei giorni con i figli: la villa, però, era già in vendita, ma a distanza di un anno dall'acquisto non ha ancora un nuovo proprietario.

Villa Matilda | Foto Lionard Luxury Real Estate

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli attuali proprietari continuano a frequentare la villa. Al di là dei proprietari vip, la Villa dei Ferragnez è davvero un gioiello architettonico: 400 metri quadrati, piscina a sfioro, raggiungibile in barca e con un giardino esterno di mille metri quadrati. Tuttavia, più che dell'eco della separazione della coppia, la villa sembra risentire di problemi strutturali che renderebbero complessa la vendita: l'obbligo di arrivarci in barca sarebbe un ostacolo per molti acquirenti, così come la ristrutturazione fatta prima dell'acquisto da parte di Fedez e Ferragni che non avrebbe convinto gli acquirenti. A rendere tutto più complesso, ovviamente, il prezzo di vendita, che sarebbe il doppio rispetto a quello di acquisto. Fino a oggi hanno visitato la villa dieci possibili acquirenti, i quali non hanno poi concluso la trattativa.

La vista da una delle camere da letto | Foto Lionard Luxury Real Estate

Com'è fatta Villa Matilda: dalla barca su misura alla piscina panoramica

Come si legge sul sito di Lionard, la casa è messa in vendita includendo una barca su misura, darsena privata e la piscina a sfioro sul lago. A poco più di un'ora da Milano, la villa è lontana dalle destinazioni turistiche del lago: arredata con mobili realizzati su misura, la villa si sviluppa su due piani. Al primo troviamo cucina abitabile in marmo, una sala da pranzo, un bagno e un living room. Il salotto con otto porte finestre consente di ammirare il panorama esterno, che riflette nella splendida libreria a vetri.

Il salotto di Villa Matilda | Foto Lionard Luxury Real Estate

Al primo piano, invece, troviamo la zona notte con tre camere da letto e due bagni. La camera da letto è collegata a una cabina armadio su misura e il tutto è arredato su toni neutri, dal giallo al grigio, passando per l'azzurro. Un ascensore è un comfort in più che la villa offre a chi la abita.

La camera da letto padronale | Foto Lionard Luxury Real Estate

Nell'immenso giardino di circa mille metri quadrati troviamo la terrazza che si affaccia sul lago, con tanto di doppia zona relax, che conduce alla piscina a sfioro riscaldata, vero tocco in più della casa. La villa è dotata anche di una dependance, ricavata all'interno di un'ex limonaia, con due camere da letto e un bagno per il personale di servizio.

La piscina a sfioro | Foto Lionard Luxury Real Estate