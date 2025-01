video suggerito

Venduta Villa Matilda, la casa di Fedez sul lago di Como: le ipotesi sul prezzo Villa Matilda, la casa sul lago di Como di Fedez, è stata venduta dopo più di un anno dall’acquisto: il rapper e l’ex moglie Chiara Ferragni l’avevano ristruttura, poi la decisione di mettere l’immobile sul mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

157 CONDIVISIONI condividi chiudi

Villa Matilda

A più di un anno di distanza dall'acquisto, Villa Matilda, la casa sul lago di Como che era stata acquista dai Ferragnez, sarebbe stata venduta. A riportare l'indiscrezione è Gabriele Parpiglia durante il suo programma in onda su Rtl 102.5, la villa di Pognana Lario, comune in provincia di Como, sarebbe stata venduta. La tenuta, acquistata nell'ottobre del 2023, avrebbe quindi un nuovo proprietario: era stata acquistata per cinque milioni di euro da Fedez e, stando al prezzo fissato che è circolato nell'ultimo anno, si tratterebbe di un acquisto da dieci milioni di euro.

A quanto è stata venduta Villa Matilda?

A mettere sul mercato la villa era stato Fedez, proprietario dell'immobile, ma nell'ultimo anno erano emerse diverse indiscrezioni che parlavano di una compravendita complicata, motivo per cui Villa Matilda sarebbe stata venduta soltanto più di un anno dopo l'acquisto. Dopo la separazione, il rapper era tornato spesso nella villa sul lago di Como, anche insieme ai figli Vittoria e Leone. A occuparsi della vendita è stata la prestigiosa Lionard Luxury Real Estate, un'agenzia immobiliare che si occupa del mercato di immobili di lusso, come tenute, residenze e ville. La trattativa riservata aveva fatto sì che non fosse stato pubblicato il prezzo a cui veniva messa in vendita.

La vista da una delle camere da letto | Foto Lionard Luxury Real Estate

Villa Matilda, affacciata sul lago e con piscina a sfioro, era stata completamente ristrutturata da Chiara Ferragni e Fedez, come la coppia aveva mostrato sui propri social. Poi, dopo la separazione, il rapper aveva deciso di vendere la villa da sogno. Un altro capitolo che si chiude che suggella la fine della storia tra Ferragni e Fedez.

Chiara Ferragni a Villa Matilda