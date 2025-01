video suggerito

La mamma di Fedez commenta la notizia della vendita di Villa Matilda: "Imparate a verificare le informazioni" Con una storia condivisa su Instagram, Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, si è scagliata contro i media che hanno riportato la notizia della vendita di Villa Matilda.

Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, si è scagliata contro i media che hanno riportato la notizia della presunta vendita di Villa Matilda, l'esclusiva residenza sul lago di Pognana Lario, situata in provincia di Como, acquistata nel 2023 dal rapper Fedez e da Chiara Ferragni. Berrinzaghi ha condiviso sul suo profilo social uno sfogo contro chi ha diffuso l'informazione riguardante la tenuta, ma non è chiaro se il suo intento fosse quello di smentire interamente la notizia o se volesse semplicemente correggere alcuni dettagli errati.

La madre di Fedez sulla notizia della vendita di Villa Matilda: "Verificate le fonti, penso sia il minimo"

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Annamaria Berrinzaghi ha detto la sua sulla vendita della Villa Matilda. Nelle ultime ore, infatti, sui media è rimbalzata la notizia che l'immobile sarebbe stato acquistato per una cifra di 10milioni di euro. Nello scatto comparso sull'account della madre di Fedez, si legge: "Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno". A fare da sfondo allo sfogo, un trafiletto di un quotidiano che riportava l'informazione. Non è chiaro se l'intento fosse quello di smentire completamente la notizia o di correggere semplicemente l'errore relativo alla cifra.

La notizia della vendita di Villa Matilda

Nel corso del programma in onda su Rtl 102.5, Gabriele Parpiglia aveva riportato l'indiscrezione secondo cui – a più di un anno di distanza dall'acquisto – Villa Matilda sarebbe stata venduta per una cifra che ammonterebbe a dieci milioni di euro. La tenuta di Pognana Lario, comune in provincia di Como, era stata acquistata per 5 milioni di euro nell'ottobre del 2023 dai Ferragnez e messa in vendita poco dopo la loro separazione. Nei mesi successivi, però, nessun acquirente si era fatto avanti.