video suggerito

Chiara Ferragni fa chiarezza su Villa Matilda: la verità sulla vendita della casa sul Lago di Como Chiara Ferragni è intervenuta su Instagram e, in risposta al commento di una utente, ha fatto chiarezza sul destino di Villa Matilda. Si tratta della casa sul Lago di Como che avrebbe dovuto condividere con Fedez come loro nido d’amore prima della decisione di divorziare. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ha acceso i riflettori sul destino della lussuosa villa sul Lago di Como che la coppia aveva acquistato. Gli ormai ex Ferragnez avevano deciso di chiamarla Villa Matilda in onore dell'amatissima cagnolina dell'imprenditrice morta a luglio del 2023. Le notizie su Villa Matilda sono tante e contraddittorie. In queste ore, Chiara Ferragni è intervenuta e ha fatto chiarezza.

Il destino di Villa Matilda, parla Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una serie di scatti. In uno in particolare condivideva con i suoi follower i lavori in corso nella nuova casa della sorella Valentina Ferragni. Così, tra i tantissimi commenti ricevuti, è arrivato anche quello di una utente che le ha chiesto che fine abbia fatto l'incantevole casa sul Lago di Como che aveva acquistato. Chiara Ferragni ha deciso di replicare, chiarendo cosa sta succedendo:

Era la casa del mio ex marito e la sta vendendo.

Chiara Ferragni, dunque, ha chiarito di avere ben poco a che spartire con quella lussuosa villa. La casa è di proprietà del suo ex marito Fedez che avrebbe deciso, tuttavia, di metterla in vendita.

Leggi anche La nuova borsa per l'inverno di Chiara Ferragni è grigio ghiaccio e costa oltre 60mila euro

Quando la madre di Fedez smentì le notizie su Villa Matilda

Nelle scorse settimane si è diffusa la notizia secondo la quale Villa Matilda sarebbe stata venduta per dieci milioni di euro. Tuttavia la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi detta Tatiana, è intervenuta su Instagram per smentire categoricamente la notizia, invitando chi diffonde tali inesattezze a verificare le indiscrezioni:

Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali? Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno.

A quanto pare, però, non mancherebbero di certo i potenziali acquirenti. Sembra siano arrivate delle offerte, ma al momento nessuna sarebbe stata accettata.