Fedez vende Villa Matilda sul lago di Como per 11 milioni di euro

A cura di Redazione Milano

Affare fatto. A quanto sembra Villa Matilda, la lussuosa abitazione sulle sponde del lago di Como acquistata da Chiara Ferragni e Fedez nel 2022, sarebbe stata acquistata da un più che facoltoso cittadino inglese. Prezzo di vendita? Ben 11 milioni di euro. Un affare per l'influencer e il rapper, anche se tra l'acquisto e la vendita c'è stata una importante ristrutturazione che ne avrebbe fatto salire il valore, con la realizzazione tra le altre cose di una piscina a sfioro sul lago e il completo rifacimento degli interni.

La notizia, non confermata né dai diretti interessati né dal comune di Pognano Lario dove si trova la villa, è stata rilanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia dalla sua trasmissione radiofonica dalle frequenze di Rtl.

Venduta Villa Matilda: Fedez vi era tornato dopo la separazione

Quel che è certo è che la coppia prima della separazione non ha fatto in tempo a godersi molto la lussuosa ed esclusiva dimora, anche se Fedez vi è tornato più volte dopo la separazione, anche con i figli. Nell'accordo di separazione Villa Matilda (così chiamata dal nome della cagnolina della ex coppia) è finita a Fedez, che ha scelto di non aspettare un secondo e di finalizzare l'accordo di vendita, non essendo interessato a vivere sulle sponde del lago, anche se lontano da occhi indiscreti. Forse ad avere sofferto di più dalla separazione dalla casa è stata infatti Ferragni, che da quanto emerso l'aveva fortemente voluta e immaginata, proprio per trascorrere del tempo con la massima privacy, senza doversi allontanare troppo da Milano e dagli impegni di affari e mondani.