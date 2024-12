Affittato l’attico di Chiara Ferragni e Fedez: chi lo abita adesso e quanto paga al mese

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni e Fedez

Sembra passata un'era geologica da quando Chiara Ferragni e Fedez dicevano addio all'attico di City Life a Milano per trasferirsi in una casa ancora più grande, sempre nello stesso quartiere. A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della separazione tra l'imprenditrice e il rapper, un calciatore di Serie A ha preso in affitto l'attico degli ex Ferragnez. Il costo mensile della casa rispecchia perfettamente gli standard di prezzo della zona lussuosa in cui Chiara Ferragni vive tuttora, così come tanti altri calciatori del campionato italiano.

L'appartamento dei Ferragnez in affitto

L'attico che era stato il set della serie The Ferragnez e che aveva visto Ferragni e Fedez accogliere i loro due figli, dopo la convivenza e il matrimonio, ora è stato preso in affitto da Marcus Thuram, attaccante dell'Inter. Come condiviso nelle storie del calciatore francese, Thuram ha concluso da poco il trasloco e ha scelto di trasformare l'ampio salone in un mini campo da basket.

Il salone della casa di Marcus Thuram

L'attico all'undicesimo piano conta 477 metri quadrati di spazio e una vista superba sullo skyline di Milano. Il palazzo fa parte delle Residenze Libeskind che contano diversi condomini, perlopiù popolati da vip: tra questi troviamo il compagno di squadra di Marcus Thuram, Lautaro Martinez, e altre celebrities quali Michelle Hunziker e Federica Panicucci. Nel soppalco, dalle storie di Marcus Thuram, è possibile notare una scarpiera piena di sneakers, proprio come quella che accoglieva gli accessori di Chiara Ferragni.

La casa dei Ferragnez quando è nata Vittoria Lucia

Quanto costa l'affitto dell'appartamento a CityLife

La casa era stata messa in vendita lo scorso anno, dopo che gli ex coniugi si erano trasferiti a pochi metri, in un altro attico da sogno. La descrizione dell'appartamento recitava così: "Frutto dell’intenso lavoro di progettazione e ricerca di un team di ingegneri, architetti e interior designer questa moderna ed affascinante Penthouse può essere considerata uno degli appartamenti più suggestivi di Milano. Situata nella residenza firmata Zaha Hadid all’undicesimo ed ultimo piano, del quale gode dell’uso e dell’accesso esclusivo, si riserva una vista unica nel suo genere sullo skyline milanese ed il paesaggio circostante". Ora Marcus Thuram, che ha scelto la casa che è stata di Chiara Ferragni e Fedez, pagherà un affitto mensile di 35mila euro al mese.