video suggerito

Taylor Swift e Travis Kelce nella villa storica sul Lago di Como: fuga romantica da oltre 10mila euro Taylor Swift e il fidanzato Travis Kelce hanno organizzato una breve fuga romantica sul Lago di Como: ecco qual è la villa storica in cui hanno soggiornato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Swift si sta godendo al massimo la breve pausa del suo tour europeo The Eras. Lasciati da parte gli spettacolari abiti di scena fatti di cristalli e paillettes, ha approfittato dei pochi giorni off prima del concerto di Stoccolma per volare in Italia, per la precisione sul Lago di Como, dove ha organizzato un fuga romantica col fidanzato Travis Kelce. I due sono stati paparazzati prima a passeggio mano nella mano, poi alle prese con una cena a lume di candela in uno dei ristoranti più rinomati del luogo, dando prova di essere innamoratissimi e affiatati. Dove hanno soggiornato? In una esclusiva villa storica: ecco qual è la location e il suo prezzo a notte.

La storia di Villa Sola Cabiati

Taylor Swift e Travis Kelce si sono goduti una breve fuga romantica dopo il recente concerto parigino della popstar. Per la vacanza all'insegna del relax di coppia hanno scelto la suggestiva cornice del Lago di Como, soggiornando a Villa Sola Cabiati. Si tratta di un palazzo storico del XVI secolo, diventato famoso per essere la residenza estiva dei duchi Serbelloni sulla Riviera Tremezzina.

Villa Sola Cabiati

Balconi in marmo, un giardino all'italiana con quattro parterre fioriti, una splendida piscina all'aperto e saloni decorati con meravigliosi affreschi, collezioni di arazzi, ceramiche di inestimabile valore: soprannominata La Quiete, questa villa è un vero e proprio gioiello simbolo dell'aristocrazia italiana. Al suo interno, inoltre, è possibile anche visitare la camera da letto di Napoleone e di sua moglie Joséphine de Beauharnais.

Leggi anche Dove sorgerà il grattacielo più alto d'America: si teme che non possa resistere ai tornado

Villa Sola Cabiati

Quanto costa un soggiorno nella villa storica

La residenza può ospitare fino a dodici persone: conta 6 suite di lusso, ognuna con bagno privato e arredi ispirati all'art nouveau, dai mobili di pregio ai broccati e ai lampadari in vetro di Murano. Ogni camera gode di una meravigliosa vista sul Lago di Como e, come se non bastasse, per tutta la durata del soggiorno viene messo a disposizione degli ospiti 24 ore su 24 uno staff ad hoc, dal maggiordomo all'autista, fino ad arrivare allo chef personale e alle governanti.

Villa Sola Cabiati

Se da un lato una notte in suite costa dai 1.000 agli oltre 6.000 euro, dall'altro la villa può essere affittata anche per intero per un minimo di 3 notti al oltre 10.000 euro. Con ogni probabilità Taylor e il fidanzato hanno scelto quest'ultima tipologia di soggiorno, facendo sognare gli amanti del lusso.

Villa Sola Cabiati