L'allenamento di Taylor Swift: il personal trainer racconta come si prepara per il tour Taylor Swift da quasi un anno è impegnata nell'Eras Tour: ogni concerto dura più di tre ore, per questo la pop star ha iniziato un programma di allenamento per affrontare ogni show.

A cura di Arianna Colzi

Taylor Swift

L'Eras Tour di Taylor Swift ha battuto ogni record nel suo primo anno. Mentre la cantante pop ha lanciato il suo nuovo album, The Tortured Poets Departments, i prossimi mesi la vedranno impegnata ancora con concerti in giro per l'Europa. Il concerto, che dura 3 ore e mezzo, è non solo uno spettacolo incredibile ma anche una prova fisica per la cantante che, da quasi due anni, si sta preparando fisicamente agli show.

Come si allena Taylor Swift

Il personal trainer di alcune star di Hollywood, Kirk Myers, da diversi anni accompagna la routine di Taylor Swift. A Vogue ha raccontato che oltre a seguir star come Kaia Gerber, Emily Ratajkowski prepara la cantante di Shake it off per il suo tour fatto di concerti di 3 ore e mezzo. " Alcune persone probabilmente vomiterebbero o dovrebbero sdraiarsi sul pavimento se si allenassero come lei", sottolinea il personal trainer. L'allenamento cambia quando Swift è in tour e quando invece non lo è. "Quando non è in tournée, siamo in palestra fino a sei giorni alla settimana, a volte per due ore al giorno". L'attenzione è rivolta alla forza e alla resistenza, fondamentali per aiutarla a cantare e ballare. Myers si focalizza molto anche sul respiro, sottolineando come questo possa aiutare anche nell'allenamento degli addominali.

La cantante statunitense in uno show

Anche durante il tour la cantante si allena due volte a settimana, concentrandosi sulla stabilità, sulla mobilità e sull'equilibrio. Myers ha raccontato che, anche se ha tre o quattro date alla settimane, Swift si presenta comunque in palestra. Come racconta Myers, la cantante è la persona più resistente che abbia mai conosciuto, raccontando quanto Taylor Swift sappia mettersi alla prova, riuscendo sempre a superare anche gli allenamenti più difficili. Questa tenacia le permette sempre di posizionare l'ostacolo un po' più in là. Una forza di volontà che viene ripagata poi in un'esperienza che va ben oltre un semplice concerto.

Taylor Swift durante un concerto