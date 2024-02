Mahmood a Fanpage.it: “L’immagine deve fortificare il messaggio che si vuole dare con la musica” A poche ore dall’inizio di Sanremo 2024 Fanpage.it ha raggiunto Mahmood per fare due chiacchiere sul suo stile e sul Festival. Dagli aneddoti legati al Sanremo in cui è arrivato sui tacchi fino al portafortuna per quest’anno, ecco cosa ha rivelato il cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mahmood in Louis Vuitton by Pharrell Williams

In tutte le edizioni di Sanremo in cui ha partecipato Mahmood ha conquistato il pubblico con la sua voce, i suoi brani e con i suoi look all'avanguardia e genderless, mai scontati e sempre iconici. Look che hanno contribuito a renderlo uno degli artisti più cool del panorama musicale italiano. Rimarranno nella storia gli outfit delle vittorie: il primo con camicia stampa bandana e maxi pantaloni del 2019 e quello del 2022 con lunga gonna di Burberry. Non dimenticheremo poi quello con tacchi alti firmati Rick Owens, con cui lo scorso anno è tornato all'Ariston come super ospite insieme a Blanco.

Ora Mahmood torna a Sanremo 2024 con il brano Tuta Gold. Nell'attesa di vedere se salirà sul palco con una tuta dorata, e dopo averlo ammirato sul Green Carpet inaugurale con maxi cappotto e corsetto in vita (un outfit couture firmato Margiela), abbiamo fatto quattro chiacchiere con l'artista più atteso al Festival. Tra aneddoti legati ai tacchi degli anni passati, portafortuna, scorpacciate di focaccia ligure e nuove scelte di stile, ecco cosa ci ha raccontato.

Guardando alle passate edizioni del Festival in cui hai partecipato, c'è un look che avresti evitato e uno invece di cui vai particolarmente fiero?

Devo dire che tutti i look che ho indossato a Sanremo mi hanno aiutato a capire come riesco a sentirmi a mio agio al 100% nei vestiti, è una sensibilità che è cresciuta anno dopo anno, diciamo che i miei preferiti saranno sicuramente quelli del Sanremo che verrà.

Dagli inizi della tua carriera a oggi come si è evoluto il tuo stile?

Lo stile si è evoluto, mi ha aiutato tanto fare le foto e i video. Vederti indossare tantissimi vestiti con stili differenti aiuta a capire cosa ti piace su di te e cosa no, come vuoi vederti e come non vuoi vederti. Lavorare a tanti video musicali, creando personaggi con personalità nuove per rispecchiare canzoni diverse, mi ha aiutato a crescere. Sicuramente mi è sempre piaciuto lavorare con immagini che vadano di pari passo con la musica. L’immagine deve fortificare il messaggio che si vuole dare con la musica.

Mahmood in Louis Vuitton by Pharrell Williams

C'è un'icona del cinema, della musica o della moda in generale a cui ti ispiri per il tuo stile?

Ci sono tante icone che stimo per motivi diversi ma a livello stilistico mi affido semplicemente alle cose che mi piacciono.

C'è un aneddoto divertente che ricordi delle passate edizioni, magari un ricordo legato a un abito?

Sicuramente l’anno scorso quando sono andato a cantare con Blanco “Brividi” come ospite, avevo delle scarpe molto alte e avevo ansia di cadere giù dalle scale.

Al Fantasanremo si guadagnano punti facendo cose anche bizzare: tipo farsi inseguire dalla polizia o rubare borsette tra il pubblico. Farai qualcuna di queste cose?

Sto ancora studiando il regolamento!

Mahmood

Hai un portafortuna che porterai a Sanremo o un gesto scaramantico che utilizzi prima delle esibizioni?

Ho fatto in modo che il portafortuna di sempre quest’anno sia per la prima volta con me sul palco tutte le sere.

Cibo, cosa si mangia la settimana di Sanremo e cosa prima dell'esibizione?

Cerco di tenere tutta la focaccia di Sanremo per la finale.

Mahmood