Mahmood lancia il corsetto da uomo e lo abbina ai jeans oversize Mahmood ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile libera e genderless. Sui social ha lanciato il corsetto maschile e lo ha abbinato a un paio di pantaloni oversize.

A cura di Valeria Paglionico

Per Mahmood l'ultimo anno è stato davvero molto fortunato: è partito con la vittoria di Sanremo al fianco di Blanco con Brividi ed è continuato con un tour europeo da sold-out in ogni tappa. Il dettaglio che ha contraddistinto tutte le sue esperienze sul palco? Ha sempre dimostrato di essere un'icona di stile libera e genderless, capace di andare oltre le etichette senza rinunciare al glamour. Non sorprende, dunque, che abbia seguito le Fashion Week in prima linea, partecipando agli show direttamente dalle prime file dei front-row. Nelle ultime ore è riuscito inoltre a sorprendere ancora i fan con un look che non può passare inosservato.

Il guardaroba genderless di Mahmood

Mahmood non ha mai avuto paura di osare e lo ha dimostrato durante il Ghettolimpo Tour, dove ha spaziato tra completi con gonna e passamontagna, jeans che si trasformano e top trasparenti. Ha continuato a sorprendere anche in tv, dove ha lasciato il pubblico senza fiato con una appariscente pelliccia da yeti ricoperta di pelo azzurro. Ora, dopo aver lanciato il crop top maschile, ha reso genderless anche un altro capo comunemente associato al guardaroba da donna. Di cosa si tratta? Del corsetto, che ha indossato nel backstage di un progetto lavorativo, immortalandosi per un inedito selfie su Instagram.

Diesel collezione P/E 2023

Mahmood col corsetto-body

Nella foto condivisa su Instagram Mahmood si trova in un camerino e, sullo sfondo di un maxi armadio, appare glamour con un outfit inedito e genderless della collezione Diesel P/E 2023. Ha abbinato un paio di jeans oversize sui toni del nero, un modello cargo con i tasconi e a vita bassa, a un corsetto. Si tratta di una canotta trasparente e scollata, decorata con ricami e dettagli in denim sulle spalline, anche se la sua particolarità sta nell'abbottonatura con i gancetti frontali. Probabilmente è addirittura un body, visto che il tessuto aderisce perfettamente alla silhouette senza creare grinze sui lati del busto. Il cantante avrà così lanciato un nuovo trend?

