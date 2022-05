Mahmood lancia la t-shirt crop da uomo: mostra l’ombelico col mini top personalizzato Mahmood è alle prese con il suo tour europeo ma a fare scalpore è stato il look che ha sfoggiato a poche ore dal concerto di Milano. Il cantante ha mostrato l’ombelico con indosso una t-shirt crop personalizzata, lanciando così il trend del micro top da uomo.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è l'artista rivelazione degli ultimi anni: da quando ha vinto il Festival di Sanremo 2019 con Soldi non ha più smesso di ottenere successo. Quest'anno, inoltre, oltre a guadagnarsi ancora una volta il primo posto alla nota kermesse canora in coppia con Blanco, ha anche dimostrato di essere una vera e propria icona fashion moderna e genderless. Lo avevamo lasciato sul palco dell'Eurovision 2022, dove ha spaziato tra bermuda e giacche over total black, e oggi lo ritroviamo alle prese con il tour europeo. A poche ore dalla data milanese ha dato ancora una volta prova di non avere paura di osare: ha lasciato l'ombelico in mostra con un audace crop top maschile.

Mahmood si prepara alla tappa milanese del tour

Fin da quando ha dato il via al suo Ghettolimpo tour Mahmood ha dimostrato di non aver lasciato nulla al caso nelle sue performance, soprattutto in fatto di stile. In ogni tappa ha sfoggiato dei look differenti, da quello col gilet tartaruga al passamontagna, ma ad accomunarli è sempre un preciso dettaglio: gli outfit mixano alla perfezione originalità, genderless e glamour. Questa sera sarà su un palco a lui molto caro, quello dell'Alcatraz di Milano, e sui social non ha esitato a mostrare una parte dei preparativi. Ha infatti parlato dell'emozione che prova in questo momento scrivendo: "Pensare che fra poco salirò sul palco dove ho visto i più bei concerti della mia vita mi fa uno strano effetto…Milano pronta?".

La t–shirt crop di Mahmood

Quando costa la t-shirt crop di Mahmood

A poche ore dalla tappa milanese Mahmood ha posato su Instagram in una versione inedita. Niente gonne e giacche oversize, questa volta ha indossato una t-shirt crop, lasciando l'ombelico in vista. Si tratta di un modello total white decorato con il suo ritratto stilizzato in rosa, fa parte del merchandising che viene venduto ai concerti del Ghettolimpo tour e costa 25 euro. Il cantante l'ha abbinata a un paio di jeans a vita bassissima, rivelando così anche l'elastico degli slip bianchi. Il crop top da uomo riuscirà a diventare la nuova frontiera del glamour grazie al cantante? L'unica cosa certa al momento è che Mahmood non ha rivali in fatto di stile: è un'indiscussa icona fashion, genderless e libera.