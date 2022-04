Mahmood canta al Bataclan con un look d’argento e gilet “tartaruga” Prima di esibirsi all’Eurovision insieme a Blanco, Mahmood è partito in tour: prima tappa al Bataclan di Parigi, dove ha fatto ballare il pubblico con un look “spaziale” argentato.

A cura di Beatrice Manca

Mahmood ormai è una vera e propria stella: dopo aver vinto due volte Sanremo si prepara a gareggiare all'Eurovision Song Contest di Torino insieme a Blanco, tentando di ripetere di il successo di Brividi. Intanto però porta la sua musica (e il suo stile genderless) in tour: prima tappa a Parigi, dove ha sfoggiato un look futuristico in argento sul palco del Bataclan, il teatro tristemente noto per la strage dell'Isis, ora di nuovo in piena attività.

Mahmood in argento al Bataclan

Mahmood è impegnato nel Ghettolimpo Tour: il primo dei concerti europei si è tenuto a Parigi proprio al Bataclan, il locale colpito sette anni fa da un attentato dell'Isis nel quale persero la vita decine di persone. Mahmood ha cantato anche in arabo sul palco, mandando un messaggio di unione e solidarietà. In fatto di stile Mahmood guarda al futuro: il look scelto per l'esibizione sembra direttamente ispirato a una tuta spaziale, in argento lucente. Il cantante di Soldi e Brividi ha sfoggiato un paio di pantaloni argentati interamente ricoperti di paillettes, abbinati a un gilet imbottito senza maniche con impunture effetto "guscio di tartaruga". Una scelta a effetto: mentre ballava le paillettes riflettevano la luce rendendolo quasi alieno. Completavano il look un paio di occhiali trasparenti a mascherina, in perfetto stile Matrix, e stivali neri dalla punta quadrata.

Mahmood in Burberry a Parigi

Chi veste Mahmood nel tour

Il look Space Age è stato realizzato per lui da Burberry. Tra il direttore creativo Alessandro Tisci e il cantante c'è un lungo sodalizio creativo: Mahmood ha anche sfilato per Burberry a Londra e ha indossato diverse creazioni del marchio inglese nei videoclip e sul palcoscenico, finale di Sanremo inclusa. Ad assisterlo, come sempre, c'è il fidato occhio della stylist Susanna Ausoni che lo assiste dalle prime fasi della sua carriera. Tra un concerto e l'altro, il countdown per l'Eurovision è iniziato: Mahmood è una delle icone di stile della sua generazione e non ha mai avuto paura di osare con look futuristici e genderless. Come ci stupirà a Torino?