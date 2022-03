Mahmood con bermuda e maxi stivali: è icona di stile col nuovo look total denim e pelle Mahmood non avere rivali in fatto di glamour e lo dimostra a ogni apparizione pubblica. Sui social ha documentato la sua ultima uscita in compagnia di alcuni amici, dando il meglio di lui in fatto di look: in total denim con bermuda e stivali è diventato ancora una volta icona di stile genderless.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è tra gli artisti rivelazione degli ultimi anni: dopo aver vinto il suo primo Sanremo con Soldi nel 2019, è tornato a trionfare al Festival ma questa volta in coppia con Blanco, con il quale ha duettato sulle note di Brividi. Fin da quando ha fatto la sua prima apparizione sul palco dell'Ariston ha dimostrato di avere stile da vendere e anno dopo anno non ha mai smesso di evolversi. Oggi è icona genderless, un artista libero che non ha paura di osare o di andare oltre le etichette comunemente accettate. Nelle ultime ore lo ha dimostrato ancora una volta sfoggiando un look originale e glamour.

Mahmood segue il trend del total denim

Mahmood utilizza regolarmente i social per rimanere in contatto con i fan ma solitamente si limita a documentare gli impegni e i successi lavorativi raggiunti. Nelle ultime ore ha cambiato registro e ha condiviso alcuni scatti tratti da una serata passata con gli amici. Il dettaglio che non è cambiato rispetto alle foto "professionali"? Continua a essere un'indiscussa icona di stile, a prova del fatto che anche nella vita privata cura i suoi look nei minimi dettagli. Questa volta ha seguito il trend del total denim, abbinando giacca sportiva e bermuda di jeans neri, tutto firmato Ann Demeulemeester. Ha poi completato il tutto con una delle sue tanto amate canotte bianche, mettendo in risalto i muscoli del petto.

Gli stivali al ginocchio di Mahmood

A fare la differenza nell'outfit di Mahmood non è stato solo il pantaloncino corto in pieno inverno, sono stati gli accessori ad aggiungere un tocco glamour e genderless. Il cantante ha indossato un trench di pelle lungo fino alle caviglie in pieno stile Matrix e ha poi detto no a scarpe classiche e sneakers, preferendo degli stivali di pelle alti fino al ginocchio (sempre di Ann Demeulemeester). Non si tratta dei soliti anfibi ma di un modello a galosce in pelle nero. Come ultima cosa, non ha rinunciato al doppio taglio e ai piercing alle orecchie di Danny Stienen. Mahmood non è forse l'icona di stile libera di cui avevamo bisogno?