Il nuovo stile di Elodie: è quasi irriconoscibile con maxi treccine e look total denim logato Elodie ha ancora una volta rivoluzionato in modo drastico il suo stile, anche se è rimasta fedele alla sua passione per il glamour. Oltre ad aver rivelato un nuovo hair look con le treccine lunghissime, ha anche sfoggiato un look total denim logato.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tra le artiste più amate degli ultimi anni e ogni volta che appare in pubblico riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ne sono passati di anni da quando calcava il palcoscenico di Amici con i suoi capelli corti e rosa ma non ha perso la passione per i continui cambi di stile. Ne ha data l'ennesima prova nelle ultime settimane, spaziando in pochissimo tempo tra capelli lisci effetto liquid hair, treccine attaccate alla nuca e treccine afro lunghe fin sotto la vita. Di recente ha anche mostrato il suo nuovo outfit per la primavera e, oltre a essere super glamour, è anche perfetto per gli amanti delle griffe.

Il nuovo look griffato di Elodie

Non è la prima volta che Elodie punta tutto sul total denim per la primavera, lo aveva già fatto qualche giorno fa con un maxi dress asimmetrico (lo aveva abbinato a dei cuissardes alti fino alla coscia), ma solo di recente ha declinato la mania in una versione iper griffata. Ha sfoggiato un completo di jeans firmato Givenchy con pantaloni a vita alta e giacca sportiva coordinata, la cui particolarità sta nel fatto che il tessuto in denim è decorato all-over con il logo della Maison. A completare il tutto, un semplice crop top bianco che ha lasciato l'ombelico in vista. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e la borsetta (sempre logata), che hanno reso ancora più sofisticato l'outfit.

Elodie in Givenchy

Elodie osa con le extension

Già nei giorni scorsi Elodie aveva lasciato i fan senza parole con la sua ennesima trasformazione hair. Sui social si era mostrata con delle adorabile treccine afro (acconciatura già sfoggiata qualche estate fa ai tempi del tormentone Guaranà) ma solo nelle ultime ore le ha rivelate in tutto il loro splendore. Complici delle lunghissime extension, i "nuovi" capelli di Elodie le arrivano fin sotto alla vita e la trasformano in una "Raperonzolo" in carne ed ossa. Insomma, è ormai chiaro che la cantante non riesce proprio a trovare stabilità quando si parla di chioma ma, essendo meravigliosa, sta bene davvero in ogni versione.