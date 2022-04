Elodie osa con la maxi scollatura: in primavera l’abito di jeans si abbina ai cuissardes Elodie è tornata a sorprendere con un nuovo look all’insegna del glamour. Per la primavera ha seguito il trend del total denim con un abito dalla scollatura generosa ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a un paio di maxi cuissardes.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è più scatenata che mai in questa primavera 2022: ha appena lanciato un nuovo singolo intitolato Bagno a mezzanotte e, oltre ad aver messo in mostra le sue doti da ballerina, ha anche dato prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di sensualità tra completini intimi e capelli extra long. Anche in fatto di stile non ha nulla da invidiare alle star internazionali, basti pensare al fatto che ogni post che carica sui social riesce a influenzare le mode del momento. Da qualche tempo a questa parte sembra essere la regina degli "abbinamenti sopra le righe" e col suo ultimo look ha lasciato davvero tutti senza parole.

Elodie segue il trend del total denim

Ricordate il trend del total denim che ha letteralmente spopolato nelle scorse stagioni? A giudicare dalla scelta di stile di Elodie è tornato ed è destinato a farci compagnia per tutta la Primavera/Estate 2022. La cantante ha puntato tutto su un maxi dress ma non per questo ha rinunciato alla sensualità. Ha scelto un dalla linea asimmetrica, con le spalline sottili, la scollatura generosa e un drappeggio sulla gonna che la rende più corta da un lato. Ad arricchire un décolleté è stato un dettaglio dall'animo rock: una collana a catena con la chiusura "a cintura", ovvero con una vera e propria fibbia.

Elodie con maxi dress di jeans

I maxi cuissardes di Elodie

Dopo aver sfoggiato un maxi pull di pelo (ma senza calze) in primavera, Elodie ha lanciato un nuovo abbinamento che a primo impatto potrebbe sembrare un tantino "improbabile". Se da un lato l'abito in total denim è perfetto per l'estate, dall'altro i cuissardes di camoscio sembrano essere una reminiscenza dell'inverno. Si tratta di un modello color tabacco col tacco a spillo, la cui particolarità sta nel fatto che sono così alti da non lasciare neppure un lembo di coscia nudo (sembrano essere quelli sfoggiati da Rihanna qualche tempo fa firmati Y/Project). Per quanto riguarda i capelli, è rimasta fedele alle treccine, mettendo così in risalto il make-up dai toni naturali. In quante imiteranno l'abbinamento maxi dress-stivali per la primavera?