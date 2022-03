Rihanna per la prima volta copre il pancione: il look premaman è coi maxi stivali-pantaloni Eravamo abituai ai look premaman audaci e sexy di Rihanna, con pancione nudo in mostra. Stavolta, per la prima volta, ha scelto un outfit più coprente: il pancione non è in vista, ma i veri protagonisti dell’outfit sono i maxi stivali.

Per Rihanna, ogni momento è buono per seguire le tendenze e lanciarne di nuove: gravidanza compresa. L'attesa del primo figlio l'ha resa raggiante e coi suoi look premaman fino a questo momento ha sempre osato molto, all'insegna della femminilità e della sensualità. La popstar è fiera del suo corpo pronto a dare la vita, ama il pancione, che non esita a mostrare. Difatti dall'annuncio della gravidanza in poi l'abbiamo sempre vista, anche in occasioni glamour importanti, con la pancia nuda in vista (sfidando anche il freddo!). Stavolta l'ha coperta, puntando l'attenzione su un paio di calzature originali.

I look premaman di Rihanna

Rihanna non poteva mancare, ai due appuntamenti più glamour delle ultime settimane. Ha partecipato sia alla Milano Fashion Week che alla Paris Fashion Week. Nella città italiana ha preso parte alla sfilata di Gucci. Per l'occasione non ha esitato a mettere il pancione in mostra, in un look di latex e pizzo. Allo show parigino di Dior ha osato ancora di più, optando direttamente per la lingerie.

Rihanna copre il pancione

Dopo gli impegni alle Settimane della Moda, Riri ha condiviso dei nuovi scatti, un look premaman diverso dal solito! Ha messo da parte gli outfit sexy e audaci, ma ha scelto qualcosa ugualmente capace di attirare l'attenzione. Si tratta di un total look Y/Project, brand di cui in passato ha già indossato le creazioni. Stavolta la scelta è caduta sui capi della collezione Autunno/Inverno 2022: un cappotto in pelle scamosciata foderato, una felpa con cappuccio bianca e dei blue jeans. Questi ultimi fanno appena appena capolino sotto gli stivali. I veri protagonisti dell'outfit sono proprio loro!

Rihanna con gli stivali XXL

Il pezzo forte del look di Rihanna solo i maxi stivali, in versione XL: calzature di Y/Project che avvolgono l'intera gamba in modo morbido e che arrivano ben oltre la coscia, arrivando quasi all'inguine, proprio come fossero un paio di pantaloni. La popstar ama molto questa tipologia di stivali, la stessa sfoggiata anche al Coachella, qualche anno fa. In quel caso, aveva davvero anticipato la tendenza, una tendenza che oggi è esplosa ed è stata portata anche al livello successivo, coi pantaboots, ovvero l’unione di stivali e pantaloni. Si infilano e coprono per intero dalla vita in giù, fino ai piedi, con tanto di tacco incorporato. Li abbiamo visti nelle collezioni di Balenciaga, Prada e Saint Laurent: ad amarli particolarmente è Kim Kardashian, che li ha indossati in diverse occasioni ultimamente. Con o senza pancione, Rihanna resta sempre un'icona di stile.