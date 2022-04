Elodie torna sul palco con treccine e stivali peluche: il nuovo look con l’abito “grembiule” Elodie sarà l’ospite speciale della prossima puntata di Radio Italia Live e sui social ha anticipato il look che sfoggerà sul palco. Tra un abito grembiule e degli originali stivali peluche, è una vera e propria regina glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie ha appena lanciato il suo nuovo singolo Bagno a mezzanotte e sta già scalando le classifiche del nostro paese. L'avevamo lasciata nel video della canzone in una versione super sensuale, ovvero con i capelli lunghissimi e indosso sinuosi completini intimi cut-out, e ora la ritroviamo ancora una volta trasformata in modo drastico. Nelle ultime ore ha registrato la puntata di Radio Italia Live a lei dedicata e sui social ha dato una piccola anticipazione dell'outfit che sfoggerà sul palco. Tra una acconciatura inedita, un abito grembiule e degli appariscenti stivali peluche, ha dato prova di essere una vera e propria regina glamour.

Quanto costano gli stivali peluche di Elodie

Elodie sarà l'ospite speciale della prossima puntata di Radio Italia Live ma sui social ha già mostrato il look che sfoggerà sul palco. Ha indossato un originale abito grembiule in pelle nera, un modello con la gonna al ginocchio, lo spacco laterale, dei laccetti legati dietro al collo e la schiena scoperta. Lo ha abbinato a una t-shirt crop in blu e a un bomber total black ma con una stampa variopinta sulla parte posteriore. La vera chicca dell'outfit sono però gli stivali, degli audaci e appariscenti cuissardes "peluche" col tacco a spillo. Sono firmati GCDS e sono in pelliccia sintetica giallo limone, con un micro plateau interno. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 600 euro.

Stivali GCDS

Elodie cambia ancora acconciatura

Per un evento importante come il ritorno sul palco Elodie poteva mai rinunciare all'ennesimo cambio di hair look? Assolutamente no e, dopo le extension, il pixie cut, il caschetto e le innumerevoli tinture colorate, questa volta ha scelto delle treccine in stile afro, per la precisione le cornrows, quelle realizzate a raso testa. Così facendo ha messo in risalto con stile i lineamenti impeccabili del viso, rivelando anche un make-up dai toni estremamente naturali. Insomma, la cantante è la regina del trasformismo ma è così bella che sta bene in ogni versione, anche quelle più audaci e sopra le righe.

Il nuovo look di Elodie

Elodie ha un nuovo stylist

Chi c'è dietro l'ennesima trasformazione di Elodie? Il nuovo stylist Lorenzo Posocco, lo stesso che cura anche gli outfit di Dua Lipa. Fino ad ora la cantante si era affidata a Ramona Tabita, ovvero la fashion stylist che ha segnato la sua evoluzione di stile, trasformandola in una vera e propria icona fashion moderna, sensuale e glamour. Ora per lei è arrivato il momento di cambiare e di mettere in atto l'ennesima rivoluzione (e non solo in fatto di hair look). Da quando ha cominciato a collaborare con Posocco Elodie è ancora più sofisticata e, sebbene non abbia perso la passione per gli abiti glamour e e per le griffe, è chiaro che sembra strizzare l'occhio alla scena internazionale. Riuscirà a fare concorrenza a Dua Lipa?