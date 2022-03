Elodie, l’ennesima trasformazione è con i capelli effetto liquid hair: tutti i look del nuovo video Elodie ha appena lanciato il suo nuovo singolo intitolato Bagno a mezzanotte e ad accompagnarlo c’è anche il video. Tra abiti all’insegna della sensualità, completini intimi e capelli lunghissimi effetto liquid hair, la cantante è riuscita ancora una volta a trasformarsi in modo drastico.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tornata con un nuovo singolo, si chiama Bagno a mezzanotte ed è destinato a scalare le classifiche nazionali proprio come tutte le sue altre hit. Ad accompagnarlo non poteva mancare il video: è stato firmato dai Manetti Brothers (che l'hanno diretta anche in un vecchio servizio fotografico), è stato rilasciato il 9 marzo a mezzanotte e la mostra alle prese di danze sensuali e scatenate. Come da tradizione per la cantante, anche questa volta ha messo in atto una drastica rivoluzione di stile, apparendo meravigliosa con un nuovo look. Dopo l'anteprima in intimo della clip, ora ha sorpreso i fan con dei lunghissimi capelli effetto liquid hair.

Il nuovo hair look di Elodie

Elodie è la regina delle sperimentazioni in fatto di hair look, è fin da quando ha debuttato sul palco di Amici di Maria De Filippi che ha sfoggiato le acconciature più svariate, dal pixie cut rosa shocking al caschetto platino, fino ad arrivare alle treccine afro e alle lunghissime onde da dea. Anche nel video di Bagno a mezzanotte non ha rinunciato alle extension extra long ma ha rivoluzionato la piega, puntando tutto sull'effetto liquid hair, ovvero sulla chioma liscissima portata con la fila centrale. Il risultato? È sempre meravigliosa, a prova del fatto che non ha rivali quando si parla di fascino e bellezza.

Elodie con autoreggenti in vista e oblò sui fianchi

Tra coreografie sensuali e look provocanti, nel video di Bagno a mezzanotte Elodie ha dimostrato ancora una volta di essere icona fashion. Oltre al completino intimo con reggicalze e body stringato, ha sfoggiato altri due outfit. Il primo è con un vestito a maniche lunghe firmato AndreAdamo, con dei tagli cut-out sulle spalle e una gonna dal taglio irregolare (ovvero dietro con lo strascico, avanti "ridotta" a semplici slip). A rendere il tutto ancora più sexy, due oblò effetto nudo sui fianchi. Il secondo look, quello che la cantante ha indossato mentre danza sotto la pioggia, è total black con un abito alla caviglia dalla scollatura irregolare e con un maxi spacco che rivela delle autoreggenti portate a vista. Insomma, Elodie continua a essere non solo una artista talentuosa ma anche una vera e propria "beauty queen".