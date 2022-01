Elodie conquista la copertina in latex rosa: il nuovo look con capelli lunghi e camperos Elodie ha conquistato una nuova copertina e per lo shooting ha dato per l’ennesima volta il meglio di lei in fatto di stile. La cantante ha posato in camperos e minidress rosa, rivelando il nuovo look con i capelli lunghi.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie non ne sbaglia un colpo e ormai da anni ha dimostrato di non essere solo una cantante talentuosa ma anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile che riesce a reinventarsi al lancio di ogni nuovo progetto lavorativo. Nelle ultime ore ha raggiunto l'ennesimo traguardo: ha conquistato la copertina della rivista Grazia, diventando protagonista di un esclusivo servizio fotografico all'insegna del glamour. Per un'occasione tanto importante non ha rinunciato allo stile, posando in versione "Barbie Girl": ha cambiato drasticamente hair look e ha esaltato la silhouette con un minidress total pink aderente e griffato.

Il miniabito rosa di Elodie

L'outfit da copertina di Elodie è in pieno stile "Barbie Girl" e riesce a esaltare al massimo la sua sensualità. A seguirla nella scelta del look è stata Ramona Tabita, la stylist "nascosta" dietro la rivoluzione di stile messa in atto negli ultimi anni, che per lei ha pensato a un abbinamento provocante e glamour. Elodie ha indossato un minidress rosa di Versace, un modello in latex aderentissimo, con la scollatura generosa e strutturata e le spalline sottili decorate con l'iconica fibbia a forma di Medusa (un modello identico in celeste sul web viene venduto a 1.800 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di camperos bianchi di Sonora Boots, scarpe che di sicuro grazie a lei diventeranno il must-have della primavera.

Il nuovo hair look di Elodie

Fin dagli esordi Elodie ha abituato i fan ai suoi continui "colpi di testa", tanto che ad oggi viene considerata la regina del trasformismo. Il debutto ad Amici è stato col pixie cut rosa, successivamente è passata al taglio corto ma col ciuffo in biondo platino, mentre negli ultimi anni è tornata al castano naturale, ma spaziando tra caschetto, extension ondulate e treccine in stile afro. Per lo shooting realizzato per Grazia ha ancora una volta rivoluzionato l'hair look, apparendo in una versione inedita. La cantante ha posato con dei capelli lunghi in stile vecchia Hollywood, ovvero con delle onde ampie e la fila molto laterale. L'acconciatura non la rende forse ancora più diva?

