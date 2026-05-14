Anna Pepe con i capelli rosa al Quirinale: il nuovo look per l’incontro col Presidente Mattarella

Ieri al Palazzo del Quirinale è stato celebrato il 145esimo anniversario della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e sono state molte le star della musica che hanno partecipato alla cerimonia. Anna Pepe, ad esempio, ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo hair look.

Ieri, in occasione del 145esimo anniversario della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), il Palazzo del Quirinale ha aperto le sue porte per ospitare i più grandi nomi della musica contemporanea. Durante la cerimonia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono intervenuti Salvatore Nastasi, Caterina Caselli e Riccardo Zanotti, in rappresentanza della Sezione Musica, Paolo Sorrentino, in rappresentanza della Sezione Cinema, e Diego Bianchi, in rappresentanza della Sezione Dramma e Opere Radiotelevisive. Tra gli invitati c'era anche Anna Pepe, che ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look.

Anna Pepe in minigonna al Quirinale

Giorgia, Fiorella Mannoia, Madame, Emma Marrone, Angelina Mango: queste sono solo alcune delle star della musica che hanno partecipato alla cerimonia per il 145esimo anniversario della Società Italiana degli Autori ed Editori. Tra loro c'era anche Anna Pepe, una delle cantanti più amate dalla Gen Z, capace di trasformare ogni canzone in una hit. Sui social non ha potuto fare a meno di documentare l'esperienza e, al motto di "Grazie per l’invito Mr President", ha postato un selfie con Sergio Mattarella e numerose foto sullo sfondo delle splendide sale del Quirinale. Per l'occasione ha detto no al dress code formale e ha indossato una camicia bianca con una minigonna aderente con micro strascico posteriore, il tutto completato da borsa total white e pumps col vertiginoso tacco a spillo.

Anna Pepe in minigonna al Quirinale

Il nuovo hair look di Anna Pepe

A fare la differenza nel look di Anna Pepe sono stati i capelli. Fin dagli esordi della carriera è sempre stata fedele alla chioma dark, liscia e lunga, mentre nelle ultime ore ha messo in atto una trasformazione drastica: la cantante si è trasformata in una "Barbie girl" in carne e ossa con un hair look total pink a effetto bubble-gum.

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Anna Pepe con i capelli rosa

Certo, non si esclude che si tratti solo di una parrucca, ma l'effetto finale è incredibilmente realistico. I capelli dalle lunghezze extra leggermente ondulati sulle punte le stanno divinamente, soprattutto perché abbinati a un make-up in tinta con lucidalabbra rosa. L'unico tocco formale che la cantante si è concessa? Un filo di perle al collo, a prova del fatto che anche una "baddie" riesce a essere super sofisticata.