Con la giacca al Quirinale: i look dei cantanti di Sanremo 2026 per l’incontro con Mattarella

Manca poco più di una settimana all'inizio del Festival di Sanremo 2026 e l'ansia comincia a farsi sentire. I cantanti hanno fatto le prime prove con l'orchestra, Carlo Conti ha annunciato tutti gli ospiti speciali e la scenografia è pronta: ormai "i giochi sono fatti" e tutti attendono l'inizio dell'evento dell'anno. Oggi, però, per i protagonisti della kermesse canora è stata una grande giornata: Carlo Conti e i big sono stati invitati al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cosa hanno indossato per l'occasione?

I protagonisti di Sanremo dicono addio a paillettes e scollature

Oggi è una giornata leggendaria: per la prima volta nella storia il Presidente della Repubblica ha invitato i protagonisti del Festival di Sanremo al Quirinale, elogiando l'importanza della musica pop nella cultura contemporanea. Insieme a Carlo Conti (che ha preannunciato un omaggio a Pippo Baudo durante una delle 5 serate) non c'erano solo i big in gara ma anche la co-conduttrice Laura Pausini e tutti hanno dato una piccola anticipazione dello stile che sfoggeranno sul palco dell'Ariston. Niente più paillettes, lustrini, maxi scollature, strascichi e spacchi, le star sanremesi hanno puntato sullo stile rigoroso e dall'eleganza senza tempo, vestendosi "in coordinato" con le giacche classiche.

I cantanti di Sanremo al Quirinale

I look dark dei protagonisti di Sanremo

La visita al Quirinale è un evento storico per i protagonisti di Sanremo ed per questo che quasi tutti hanno scelto il nero, colore considerato il simbolo per eccellenza dell'eleganza senza tempo. Mara Sattei, Tommaso Paradiso, Fedez, Lda e Aka7: questi sono solo alcuni dei cantanti che hanno sfoggiato dei completi dark. J-Ax ha aggiunto un originale cappello a falda larga, Samurai Jay non ha rinunciato alle treccine, mentre Luché ha optato per il blu notte ma abbinato a una camicia di jeans. Nero anche per Arisa, che ha evitato il tailleur mannish per sfoggiare un tubino a collo alto con gonna scampanata.

Elettra Lamborghini e Laura Pausini in versione primaverile

A distinguersi dal coro sono state Laura Pausini ed Elettra Lamborghini, che hanno preferito dei tailleur più primaverili. Per loro niente tinte scure, hanno optato rispettivamente per il color crema e per il total white, spiccando nella foto di gruppo di rito. Serena Brancale ha optato per un gessato blu abbinato a un top accollato e bianco, mentre DitonellaPiaga ha osato con un completo composto da blazer avvitato e micro shorts, lasciando così le gambe in vista. Enrico Nigiotti e Francesco Renga hanno sfoggiato dei look beige "da giorno", mentre Fulminacci ha puntato su un principe di Galles. Dargen D'Amico non ha rinunciato agli occhiali da sole che, come da tradizione, hanno nascosto gli occhi. Cosa ci sarà da aspettarsi da tutti loro sul palco di Sanremo?