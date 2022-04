Elodie, il maxi pull di pelo si indossa senza calze: il trend da seguire nei giorni freddi di primavera Elodie è stata ospitata negli studi di Radio Deejay e ha approfittato della diretta televisiva per dare il meglio di lei in fatto di look. Ha sfoggiato un maxi pull peloso ma lo ha portato senza calze, lanciando così il trend da seguire nelle giornate fredde della primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: ha appena lanciato il nuovo singolo intitolato Bagno a mezzanotte e, complice anche il video in cui appare meravigliosa tra completini intimi e capelli extra long, sta letteralmente scalando le classifiche. Ieri è stata ospitata negli studi di Radio Deejay, ha duettato con gli speaker del programma Summer Camp sulle note della sua ultima hit e ha approfittato della diretta tv per sfoggiare un look trendy e cool. La cosa particolare è che (forse inconsapevolmente) ha lanciato il trend da seguire assolutamente nelle giornate più fredde della primavera.

Il look fucsia di Elodie

Ieri pomeriggio Elodie è stata tra gli ospiti speciali di Radio Deejay e, cosciente del fatto che il programma sarebbe stato trasmesso non solo in radio ma anche in tv, ha curato il look nei minimi dettagli. Dopo aver spopolato con i suoi maxi stivali peluche, ha osato ancora una volta con qualcosa di "peloso". Ha infatti puntato tutto su un maxi pull di pelo in fucsia acceso, per la precisione un modello lungo e glitterato firmato JW Anderson con una sorta di "canotta incorporata" coordinata e decorata con una ancora bianca sul petto. Per completare il tutto ha scelto un paio di anfibi neri e degli occhiali da sole mini e scuri in pieno stile Matrix.

Elodie col maxi pull fucsia

Elodie è icona fashion della primavera

Niente tacchi a spillo o scarpe gioiello, Elodie ha portato il maxi pull total pink con un paio di anfibi neri raso terra, evitando di indossare le calze come impone la moda primaverile. A primo impatto, però, è davvero insolito abbinare un maglione peloso con le gambe nude ma, considerando il fatto che questi primi giorni della bella stagione sono ancora molto freddi, si tratta di un'idea perfetta per essere trendy ma senza soffrire le temperature basse. Insomma, ancora una volta la cantante romana ha dimostrato di essere un'icona fashion: quale sarà la sua prossima idea di stile originale e glamour?