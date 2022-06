Elodie col maxi chignon di treccine: è “croccante” con choker e orecchini griffati Elodie è alle prese con il lancio di Tribale, il suo tormentone estivo, e ne ha approfittato per cambiare ancora una volta look. Ha stravolto l’acconciatura, portando le treccine in un maxi chignon dallo stile “croccante”.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è l'artista più desiderata del momento: non è solo una cantante di successo capace di scalare le classifiche con ogni sua hit, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile, una vera e propria influencer che riesce a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca, soprattutto quando si parla di mode e tendenze. Dopo aver spopolato con Bagno a Mezzanotte, ora è alle prese con il lancio del suo tormentone estivo: si intitola Tribale e nel video balla e si scatena indossando completini intimi di latex e tanga in vista. A poche ore dal lancio della clip ha pensato bene di cambiare ancora una volta look: con lo chignon di treccine e gli accessori griffati si è sentita "croccante".

La nuova acconciatura di Elodie

Sarà perché è impegnatissima con la promozione del nuovo singolo o perché semplicemente cura sempre il suo stile nei minimi dettagli, ma la cosa certa è che Elodie sui social si è mostrata in una versione super glamour. Da tempo porta le treccine lunghissime (anche se per una notte è tornata al caschetto corto e naturale) ma solo di recente ha realizzato un'acconciatura inedita e super originale. Dopo l'effetto rasta questa volta ha puntato tutto su un maxi chignon portato altissimo, così da mettere in risalto le grandezze rese extra proprio dalle treccine. Ha poi aggiunto la didascalia "Croccante", lasciando intendere che non potrebbe sentirsi più selvaggia.

Elodie col nuovo look

Il prezzo dei gioielli logati di Elodie

A rendere il nuovo look di Elodie ancora più glamour è stato l'outfit griffato che ha sfoggiato nelle Stories. Ha puntato ancora una volta sul total black ma lo ha mixato con degli accessori gold. Da sempre musa di Donatella Versace, ha indossato alcuni capi esclusivi della collezione Fendace, primo tra tutti il top nero con una spallina in tessuto e l'altra con il logo metallico dorato.

Choker Fendace

La vera chicca, però, sono i gioielli (sempre logati): alle orecchie aveva gli orecchini a cerchio Fendace da 750 euro, mentre al collo portava un choker con le lettere FV intrecciate, un modello in ottone placcato oro giallo decorato con cristalli Swarovski (prezzo 990 euro). Insomma, la cantante ama il lusso e non perde occasione per dimostrarlo, apparendo sofisticata e glamour a ogni apparizione pubblica.