Elodie cambia ancora look: addio capelli biondi, ora è il momento delle trecce effetto rasta Elodie sembra proprio non trovare stabilità con la sua chioma e per l’ennesima volta in poche settimane ha stravolto il suo hair look. Niente più capelli biondi in pieno stile dea, ora è il momento delle trecce effetto rasta: ecco chi le ha realizzate.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la regina del trasformismo e negli ultimi mesi ne ha data l'ennesima prova. In poco più di un mese ha cambiato almeno tre hair look: ha debuttato con i capelli extra lisci effetto liquid hair nel video di Bagno a Mezzanotte, è poi passata alle treccine afro e di recente a una fluente chioma lunga e bionda. L'avevamo lasciata qualche giorno fa in versione Venere di Botticelli con dei meravigliosi boccoli che le superavano la vita e oggi la ritroviamo ancora una volta cambiata in modo drastico. Il suo ultimo colpo di testa? Ha delle trecce effetto rasta che rendono decisamente più esotica la sua immagine.

Il nuovo hair look di Elodie

È ormai risaputo che Elodie non riesca a trovare stabilità quando si parla di chioma ma nelle ultime ore si è davvero superata. Sebbene sui social posti delle foto in cui appare splendida con i capelli biondi, in verità ha già cambiato look (e gli scatti fanno riferimento a uno shooting realizzato in passato). Ora la cantante non è solo tornata al suo colore naturale, il castano scuro, ma ha anche stravolto l'acconciatura. Ha scioltole treccine afro che sfoggiava fino a qualche giorno fa e ha provato una pettinatura con delle maxi trecce effetto rasta. Le ha portate legate in un mezzo raccolto e le ha messe in mostra con orgoglio con indosso una semplice t-shirt viola e un paio di occhiali da sole mini in stile Matrix.

Elodie con le treccine realizzate da Twinsbraided

Chi ha realizzato le trecce di Elodie

A chi si è affidata Elodie per cambiare hair look per l'ennesima volta? Lo ha rivelato lei stessa sui social immortalandosi al fianco di Paola e Pamela Ameyibor, le amiche e proprietarie del salone di bellezza Twinsbraided (che realizza treccine in tutta la Lombardia). Queste ultime hanno sfoggiato la sua stessa acconciatura effetto rasta e nei giorni scorsi avevano condiviso anche una foto della cantante con le treccine, a prova del fatto che anche quella pettinatura era firmata da loro. Elodie continuera a puntare tutto su uno stile afro nella prossima estate? L'unica cosa certa al momento è che sta bene in ogni versione.

