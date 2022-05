Elodie come la Venere: posa con le foglie di fico sui capezzoli e i capelli biondi lunghissimi Elodie si è trasformata in una moderna Venere di Botticelli, lo ha fatto per un servizio fotografico realizzato per Vmagazine. Oltre a rivoluzionare ancora una volta l’hair look, ha anche posato n una versione sensualissima: coperta solo da due foglie di fico sui capezzoli.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie non ha nulla da invidiare alle star di fama internazionale: mai come negli ultimi mesi ha dimostrato di essere un'artista in continua evoluzione, una vera e propria regina del trasformismo capace di rinnovarsi a ogni nuovo progetto lavorativo. Dopo i capelli lunghissimi effetto liquid hair per il video di Bagno a mezzanotte e le treccine afro per il ritorno sul palco, ora ha rivoluzionato ancora una volta l'hair look. Per un servizio fotografico glamour si è trasformata in una moderna Venere di Botticelli con tanto di riccioli biondi e foglie di fico sui capezzoli: ecco tutti i dettagli del suo sensualissimo outfit in pieno stile dea.

Elodie col reggiseno minimal

La rivista Vmagazine ha dedicato la sua sezione La Dolce Vita a Elodie, definendola una delle muse della scena culturale italiana, una sorta di "astro nascente" che si sta preparando a conquistate il palcoscenico globale. A curare l'outfit sfoggiato per lo shooting è stato uno dei suoi stilisti preferiti, AndreAdamo, che è riuscito a esaltare tutta la sua innata sensualità con un reggiseno della collezione Primavera/Estate 2022. Si tratta di un modello minimal all'uncinetto, con dei lacci in stile bondage intorno a busto e décolleté e delle foglie di fico che coprono giusto i capezzoli. Il look da moderna Venere è stato completato da un paio di jeans over a vita bassissima che hanno messo ancora più in risalto la silhouette mozzafiato che da sempre la contraddistingue.

Il nuovo hair look di Elodie

Qual è il dettaglio che più di tutti ha reso Elodie una moderna Venere di Botticelli? I capelli. Complice l'intervento dell'hairstylist Lorenzo Barcella, la cantante ha rivoluzionato ancora la sua acconciatura, cambiando sia pettinatura che colore. Non ha rinunciato alle extension extra long ma ha detto addio alle treccine e all'effetto liquid hair, puntando tutto su dei ricci naturali da vera e propria dea. Ha inoltre aggiunto alla chioma un balayage biondo, tenendo le radici scure e sfumando le punte dal caramello al platino. Insomma, Elodie ha dato l'ennesima prova di essere rivoluzionaria e glamour, sempre pronta a sperimentare e ad evolversi ma senza mai rinunciare alla sua passione per la moda.