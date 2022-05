Chiara Ferragni imita Elodie: il top con le foglie di fico sui capezzoli è il più audace dell’estate Chiara Ferragni ha passato il weekend a Portofino col marito Fedez e ha anticipato l’estate con dei look freschi e sensuali. Il più audace? Quello con il reggiseno con le foglie di fico sui capezzoli che ha “rubato” a Elodie.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato all'insegna delle vacanze romantiche per i Ferragnez: hanno lasciato Vittoria e Leone con i nonni e si sono trasferiti per qualche giorno a Portofino. Mare, cene a lume di candela, incontri originali: sui social hanno documentato davvero ogni dettaglio del viaggio. Nonostante nelle stesse ore la cittadina fosse stata "invasa" dai Kardashian grazie al matrimonio di Kourtney e Travis Barker, Chiara Ferragni e Fedez sono riusciti lo stesso a catalizzare tutti i riflettori su di loro. L'imprenditrice, in particolare, ha approfittato delle temperature calde per sfoggiare il look audace da imitare la prossima estate.

Il look "vacanziero" di Chiara Ferragni

La vacanza a Portofino di Chiara Ferragni non sarebbe potuta essere più audace e a dimostralo è stato il look scelto per una cena romantica col marito Fedez. Niente abiti da sera o look romantici, l'imprenditrice ha preferito mixare casual e provocazione.

Chiara Ferragni col top di AndreAdamo

Ha sfoggiato un paio di jeans firmati Still Here, modello palazzo in nero, e le classiche sling-back con il laccetto intorno alla caviglia di The Attico, completando il tutto con un reggiseno incrociato sul busto di AndreAdamo. La sua particolarità? È contraddistinto da due semplici foglie di fico realizzate all'uncinetto che le hanno permesso di coprire i capezzoli.

Il reggiseno di AndreAdamo

Il reggiseno con le foglie è il più amato dalle star

Chiara Ferragni è un'indiscussa icona di stile ma questa volta pare che abbia un tantino peccato in fatto di originalità. Il motivo? Non è stata la prima a indossare il top con le foglie di fico, qualche giorno fa a sfoggiarlo era stata Elodie che, complici i capelli lunghissimi e la silhouette mozzafiato, si era trasformata in una moderna Venere di Botticelli per un servizio fotografico. Insomma, a quanto pare il reggiseno che copre solo i capezzoli è destinato a diventare l'accessorio più amato dalle star durante l'estate 2022. In quante avranno il coraggio di indossarlo anche nella "vita reale"? L'unica cosa certa al momento è che con indosso un capo simile l'incidente hot è dietro l'angolo.