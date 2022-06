Elodie in latex per Tribale: anticipa l’uscita del nuovo singolo con lingerie e stivali bondage Per Elodie si preannuncia un’estate ricca di emozioni e di successi: sta per lanciare Tribale, il nuovo singolo destinato a diventare tormentone. Per aumentare l’hype ha condiviso delle foto di un look che probabilmente sfoggerà nel video: lingerie e stivali sono in latex e tutto è in pieno stile bondage.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tra le artiste più apprezzate e seguite del momento: sono ormai lontani i tempi in cui calcava il palcoscenico di Amici di Maria De Filippi con i capelli rosa, oggi è una cantante di successo e un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Come ha fatto a rimanere sempre sulla cresta dell'onda in questi anni? È riuscita a rinnovarsi, evolvendosi sia dal punto di vista musicale che estetico. La prossima estate per lei si preannuncia ricca di impegni: sta infatti per lanciare Tribale, il nuovo singolo destinato a diventare un tormentone. Nell'attesa di rilasciarlo ha voluto aumentare l'hype dando una piccola anteprima di uno dei look che probabilmente sfoggerà nel video: tra lingerie bondage e stivali alla coscia, tutto sembra essere a tema bondage.

Chi ha firmato il look di latex di Elodie

Se in Bagno a Mezzanotte Elodie si era trasformata in una dea con i capelli lunghi e lisci, in Tribale darà spazio alle provocazioni e alla sensualità. A una settimana dall'uscita del singolo ha infatti condiviso un album di foto iper femminili, anticipando così uno dei look che probabilmente sfoggerà nel video. Cosa ha indossato? Si è affidata all'audacia di Savage X Fenty, il brand di lingerie Rihanna, indossando un completino intimo di latex bianco, un modello con tanga sgambato e reggiseno con le spalline larghe stringato sul décolleté. A completare il tutto non potevano mancare gli stivali coordinati, ovvero un paio di cuissardes a punta (sempre di latex) col tacco e con un fiocchetto sulla pianta del piede.

Elodie in Savage x Fenty

Elodie, il dettaglio anni '90 nell'outfit

Sebbene abbia posato in intimo, Elodie non ha rinunciato al "soprabito": ha infatti abbinato la lingerie di latex a una pelliccia gialla di Coperni, aggiungendo un ulteriore tocco audace e glamour al look dall'animo bondage. Al collo, invece, ha portato una collana con la croce in pieno mood anni '90. Per quanto riguarda i capelli, ha puntato tutto sulle treccine, acconciatura che ha declinato in diverse versione, da quella "tradizionale" all'effetto rasta. Certo, visto che nelle ultime ore era tornata al caschetto corto, probabilmente queste foto sono state realizzate qualche giorno fa, ma è chiaro che la cantante non avrebbe paura di rivoluzionare con una tale rapidità il suo hairstyle. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'uscita del video per ammirare tutti i nuovi outfit che di sicuro spopoleranno in estate.