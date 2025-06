video suggerito

Kasia Smutniak ai Nastri d'Argento in tailleur, ma con la giacca a maniche corte (indossata a pelle) Look total black per Kasia Smutniak alla cerimonia dei Nastri d'Argento, con un capo diverso dal solito: giacca a maniche corte indossata senza niente sotto.

A cura di Giusy Dente

Kasia Smutniak

La serata dei Nastri d'Argento ha premiato il meglio del cinema italiano al Museo MAXXI di Roma. I riconoscimenti sono stati assegnati ai film, agli autori e agli attori che si sono distinti col loro lavoro: grande trionfo per Francesca Comencini che ha portato a casa ben 5 Nastri, il migliore Attore non protagonista di quest'anno è Francesco Di Leva, Miglior esordio per Greta Scarano, attrice passata dietro la macchina da presa. Tra i presenti: Elodie in abito da sera burgundy, Luisa Ranieri sempre icona di semplicità, Kasia Smutniak. Anche lei ha aderito alla predominanza di look total black intramontabili, ma sempre col suo inconfondibile e unico stile.

Il look di Kasia Smutniak

L'attrice nelle grandi occasioni punta spesso sul total black, che in effetti è una soluzione stilistica intramontabile e di sicuro successo. Il nero non passa mai di moda e garantisce di essere sempre adeguati, in occasioni come premiazioni, red carpet e serate di gala. Kasia Smutniak, però, ha la capacità di non risultare mai monotona: sa sempre come imporsi e come catturare gli sguardi, rimanendo sempre molto essenziale nello stile.

Non ama gli eccessi, eppure calibrando bene tutti gli elementi dell'outfit, risulta sempre impeccabile e diversa da tutti, con uno stile tutto suo, inconfondibile. Alla premiere del film Diamanti, per esempio, pur scegliendo il total black lo aveva impreziosito con piume, velluto e un gioco di trasparenze. Alla Festa del Cinema di Roma, invece, aveva sfilato in versione dark, ma con un tocco mannish.

Per i Nastri d'Argento, invece, l'attrice ha confermato la predilezione per il total black, declinato in modo estremamente minimal e sobrio, all'insegna della semplicità. Ha scelto un completo con blazer monopetto oversize lasciato sbottonato e indossato a seno nudo, con pantaloni palazzo morbidi. La giacca ha una particolarità: le mezze maniche al posto delle tradizionali maniche lunghe che caratterizzano questo capo, che lei ha portato senza top né camicia, ma a pelle.

È un modo per aggiungere un tocco sensuale, ma senza intaccare l'outfit classico. Ha aggiunto accessori coordinati, dunque pochette in pelle morbida e stivaletti, con un paio di occhiali dalle lenti azzurre dalla forma ovale. Capelli effetto wet per l'attrice di Diamanti, che è solita sfoggiare beauty look sempre soft ed estremamente naturali: la sua bellezza non passa inosservata e non ha bisogno di artifici.