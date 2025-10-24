Kasia Smutniak brilla alla Festa del Cinema di Roma: una lezione di eleganza e stile sul red carpet

Kasia Smutniak alla Festa del Cinema di Roma

Prosegue la Festa del Cinema di Roma, tra red carpet e anteprime, in presenza di ospiti diversi ogni sera. Il 23 ottobre è stato il grande momento di "Roberto Rossellini – Più Di Una Vita", il documentario che racconta l'anima rivoluzionaria del genio del cinema, re del Neorealismo. Non potevano mancare alla proiezione i figli Renzo e Isabella Rossellini: quest'ultima, nel film, interpreta se stessa. Nei panni del protagonista c'è invece Sergio Castellitto. Nel cast figura anche Kasia Smutniak, nei panni di Ingrid Bergman, con cui Rossellini ebbe una relazione intensa e turbolenta. L'attrice, dunque, non poteva mancare all'evento. Dopo questa première romana, il film sarà protagonista di un evento speciale al cinema nei giorni 27, 28 e 29 ottobre.

Kasia Smutniak diva del red carpet

Pochi riescono a fare colpo su ogni red carpet, facendo centro coi loro look. Una di queste è Kasia Smutniak, attrice dotata di grande talento e di tanto buon gusto, di uno stile iconico che la rende immediatamente riconoscibile e inconfondibile in ogni occasione. Il nero è una delle sue firme, la nuance che più di tutte ricorre nel suo guardaroba dei grandi eventi e dei red carpet, declinata però in tanti modi diversi.

Kasia Smutniak in Giorgio Armani Privé

Il pregio dell'attrice è quello di non risultare mai monotona, mai noiosa: riesce sempre a inserire nei suoi outfit qualcosa di accattivante, ma sempre in modo discreto.Kasia Smutniak passa con disinvoltura dai tailleur mannish agli abiti da sera, risultando credibile e a proprio agio in entrambe le vesti, portate con disinvoltura, convinzione, un portamento impeccabile. Per il red carpet romano ha puntato nuovamente sul total black, scegliendo un look di uno stilista da lei particolarmente amato con styling di Gloria Ripamonti.

Kasia Smutniak in Giorgio Armani Privé

Ha spesso sfoggiato le creazioni di Giorgio Armani, brand che riesce a dare corpo alla sua eleganza, ma anche alla sua vena più creativa. L'avevamo vista in Giorgio Armani, per esempio, al Festival di Venezia 2024 (con una mise sensuale), ma l'attrice era presente anche all'ultima sfilata di re Giorgio, quella che ha portato in passerella l'ultima collezione da lui disegnata prima della morte. Non poteva mancare, in quanto grande amica dello stilista e della Maison.

Kasia Smutniak in Giorgio Armani Privé

Alla Festa del Cinema di Roma 2025, Kasia Smutniak ha sfilato sul red carpet con un look firmato Armani Privé, omaggio allo stilista. È un abito in tessuto shimmer con maxi scollatura frontale e scollatura "a T" posteriore che lascia la schiena parzialmente nuda. È caratterizzato da un dettaglio sulla gonna, all'altezza dei fianchi: sembrano un paio di ali, che donano movimento e volume. Ha abbinato a questo abito dalla silhouette unica un paio di sandali Jimmy Choo, senza alcun tocco prezioso: nessun gioiello, solo la sua eleganza a illuminare il red carpet.