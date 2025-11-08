Perché Kasia Smutniak è in cima alla Mole Antonelliana con imbragatura e abito da sera

Un look elegante d'Alta Moda, i capelli tirati all'indietro, un paio di stivaletti: il look è perfettamente in stile Kasia Smutniak, sempre riconoscibile e mai banale. Ma non lo ha indossato per un red carpet, una serata di gala, una premiere cinematografica: lo ha sfoggiato per quello che ha definito un "appuntamento folle e folle e romantico allo stesso tempo". Ha documentato tutto sui social, lasciando fan e follower a bocca aperta.

Kasia Smutniak con l'imbragatura sul vestito Haute Couture

Potrebbe sembrare un look per una serata di gala, ma invece no: è il look per un'esperienza folle e speciale a cui Kasia Smutniak non si è sottratta. Nel video condiviso su Instagram, si vede l'attrice che si prepara: indossa una gonna vaporosa con camicia bianca, blazer e stivaletti scuri. Poi indossa un'imbragatura e in tutta sicurezza si sporge dalla Mole Antonelliana di Torino!

Questa avventura nasconde qualcosa di ben preciso. L'intento era realizzare uno scatto per "Piano Sequenza la Mole", mostra fotografica di Riccardo Ghilardi disponibile dal 12 novembre 2025 all'1 marzo 2026 alle Gallerie d’Italia di Torino. L'esposizione celebra i 25 anni del Museo situato nella Mole Antonelliana, simbolo della città e il legame tra cinema, architettura e arte. Il fotografo ha coinvolto anche altre celebrities: Monica Bellucci, Tim Burton, Sharon Stone e molti altri nomi, tutti chiamati per rappresentare il cinema contemporaneo, in quanto esponenti di un mondo che regala sogni, emozioni, ispirazioni. Per garantire la buona riuscita e tenere sotto controllo gli imprevisti era presente anche un team di scalatori professionisti.

Negli scatti la Mole Antonelliana diventa un palcoscenico, che ciascuno dei protagonisti ha interpretato a suo modo: ogni scatto ha la sua narrazione, che nasconde anche dei riferimenti al passato. Ogni immagine è un omaggio, rimanda a grandi capolavori del cinema come Mary Poppins, Roma città aperta, Arancia meccanica Scarpette rosse. Kasia Smutniak ha condiviso questo momento unico e indimenticabile con Domenico Procacci, il suo compagno: insieme dal 2011, si sono sposati nel 2019 e nel 2014 hanno avuto un figlio. Insieme si sono rifatti a Ginger e Fred: "C'era lui, la mia metà in tutto, che balla tip-tap a 85 metri di altezza". Il risultato finale è l'opera "Sfiorando il cielo", che fa da immagine guida della mostra.

"È stato l’appuntamento più folle e romantico allo stesso tempo – ha scritto su Instagram l'attrice – Ho accettato senza chiedere altro, mi bastava la location. Gloria Ripamonti ha aggiunto l’imbragatura all'Haute Couture senza battere ciglio. Il meraviglioso abito di Armani che aveva scelto è stato messo a dura prova".