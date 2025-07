Kasia Smutniak rende unico anche il look più semplice: il tailleur ha la giacca monospalla

Look total black per Kasia Smutniak all’evento del 15 luglio: ha indossato un tailleur classico (ma non troppo!) reso originale dalla giacca monospalla.

Dieter Morszeck, Dominik Kälin e tutto il team di Junkers Aircraft hanno ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte all'apertura del nuovo ufficio presso l'aeroporto Nicelli di Venezia. "Questa è stata più di un'apertura: è stato l'inizio di un nuovo capitolo, scritto insieme" si legge sui social dell'azienda tedesca specializzata in aeronautica fondata nel 1895 da Hugo Junkers e Robert Ludwig. All'evento era presente anche Kasia Smutniak.

Il look di Kasia Smutniak all'evento

Il 15 luglio Junker Aircraft ha organizzato un evento esclusivo presso l'Aeroporto Nicelli di Venezia, un luogo simbolico nella storia dell'azienda: fu proprio da lì che decollò nel 1926 il primo volo commerciale italiano fatto proprio a bordo di un aereo Junkers. Erano presenti tanti ospiti, sia partner del brand che amici e appassionati di volo, che hanno avuto infatti l'opportunità di co-pilotare un A50 Junkers sorvolando la laguna veneziana.

Con l'occasione il marchio ha annunciato l'apertura della sua prima sede ufficiale in Italia, appunto presso il complesso dell'Aeroporto Nicelli, da dove partiranno voli di prova per tutta l’estate 2025, sperimentando questa esperienza unica. Kasia Smutniak ha preso parte all'evento senza rinunciare al suo stile trendy e inconfondibile. Riesce a dare ai suoi outfit, diversi di volta in volta, un tocco di originalità, personalizzandoli e risultando sempre perfettamente coerente. Senza alcun eccesso sa come catturare l'attenzione con grande personalità, rubando sempre la scena. Il total black è uno degli stili che ama di più, decisamente ricorrente nelle occasioni importanti e agli eventi.

Il completo è un capo must del suo guardaroba, declinato spesso in varianti mannish o con elementi particolari. Dopo la giacca a maniche corte, stavolta l'abbiamo ritrovata con una giacca monospalla! All'evento ha partecipato con un tailleur di Petar Petrov, marchio di abbigliamento femminile fondato a Vienna nel 2009 dall'omonimo stilista. È composto da pantaloni morbidi e blazer coordinato, caratterizzato appunto da questa inusuale silhouette con una sola manica lunga. Lo styling è di Gloria Ripamonti, che cura i suoi look da tempo. Occhiali da sole per aggiungere un tocco rock e gioielli per portare un tocco di luce: e il gioco è fatto.