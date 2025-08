Rocìo Munoz Morales elegante e raffinata, torna in pubblico col vestito a pois

Il Magna Grecia Film Festival ha visto il ritorno in pubblico dell’attrice in un periodo complicato dal punto di vista privato a causa dei presunti tradimenti del marito Raoul Bova.

Rocìo Munoz Morales

Nel pieno della bufera mediatica che vede coinvolti Rocìo Munoz Morales e il marito Raoul Bova, l'attrice è apparsa in pubblico. Quella al Magna Graecia Film Festival è il primo evento a cui ha partecipato, da quando è esploso il caso. Benché non abbia apertamente parlato del marito e dei presunti tradimenti venuti a galla da alcuni audio diffusi da Fabrizio Corona, ha comunque parlato a cuore aperto dei valori importanti che regolano la sua vita e che le stanno permettendo di affrontare anche questo periodo difficile.

Le parole dell'attrice dopo lo scandalo

Fabrizio Corona ha diffuso degli audio da cui emergerebbe un presunto tradimento da parte di Raoul Bova ai danni della moglie, con Martina Ceretti, una ragazza di 23 anni. L'attrice, al Magna Graecia Film Festival, ha avuto modo di intrattenere una conversazione con Carolina Di Domenico, in cui ha preferito non fare riferimento apertamente al caso. Ma ha comunque parlato di sé, della donna che è oggi, dei valori che guidano la sua vita e che sta trasmettendo anche alle figlie.

Rocìo Munoz Morales in Moschino

Ha invitato le donne presenti a essere sempre fiere di loro stesse e a seguire la verità:

È quello che mi rende la donna forte che sono oggi. Credo che nella vita le persone con il cuore buono, le persone perbene, chi dice grazie, chi dice per favore, chi sorride agli altri, chi è altruista, sia più forte rispetto a quelli che vivono un po' più incavolati e ce l'hanno un po' più con gli altri.

Rocìo Munoz Morales al Magna Graecia Film Festival

Il look dell'attrice al Magna Graecia Film Festival

Rocìo Munoz Morales è una donna dallo stile raffinato, elegante, senza eccessi. Il pubblico ha avuto modo di apprezzarne la bellezza, mai urlata, al Festival di Sanremo 2017: in quell'occasione era salita sul palco proprio con l'allora fidanzato Raoul Bova, indossando un abito scintillante. Più di recente ha fatto da madrina al Festival di Venezia, imponendosi serata dopo serata con look degni di una vera diva sofisticata e chic, conquistando la Laguna.

Moschino

Al Magna Graecia Film Festival non si è smentita in quanto a stile, optando per un abito lungo in georgette di seta con stampa pois all over, scollo a V, maniche ampie con rouches sul fondo e spalle nude, gonna fluida con lavorazione plissé e piccolo strascico al fondo. È una creazione semitrasparente firmata Moschino, della collezione Autunno/Inverno 2025-26.

Rocìo Munoz Morales in Moschino

È una linea pensata dal Direttore creativo Adrian Appiolaza per omaggiare il fondatore della Casa di Moda, Franco Moschino. L'abito costa sul sito ufficiale della Maison 4850 euro a prezzo pieno. Lo ha abbinato a un paio di semplici sandali neri con tacco, orecchini di perle e un anello scintillante, lasciando i capelli leggermente mossi e optando per un beauty look estremamente naturale e glow. Più bella che mai.