La rinascita di Rocìo Munoz Morales dopo il “caso Bova”: alle sfilate milanesi è una dea in bianco

Rocìo Munoz Morales è tornata alle sfilate di Milano dopo il “caso Bova” e lo ha fatto vestendosi di bianco come una dea: ecco tutti i dettagli del suo look “di rinascita”.

La Milano Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2026 è cominciata ieri e, come da tradizione, il capoluogo lombardo è stato invaso da fashion addicted e star di fama internazionale. Tra le Maison che hanno presentato le nuove collezioni in passerella c'è stata Alberta Ferretti, che ha dato spazio a una donna elegante e sensuale ma allo stesso tempo riservata e minimal. A sedere tra le prime file del front-row non poteva mancare Rocìo Munoz Morales, che da sempre condivide un legame speciale col brand. Per lei questa Settimana della Moda è un tantino diversa dal passato, è la prima a cui partecipa dopo il "caso Bova" ed è per questo che ha sfoggiato un look "di rinascita".

La rinascita in bianco di Rocìo Munoz Morales

Rocìo Munoz Morales sta riprendendo in mano la sua vita dopo il "caso Bova" in cui è stata coinvolta dall'ex marito: ha deciso di non rilasciare commenti sulla questione, così da preservare la privacy delle figlie e da lasciarsi il passato alle spalle, e si è lanciata a capofitto sul lavoro. Dopo aver debuttato la scorsa settimana a Freeze, il nuovo programma di Rai 2, ieri pomeriggio ha presenziato alla sfilata di Alberta Ferretti, tenutasi durante il primo giorno di Milano Fashion Week. Com'è il suo stile "da rinascita"? All'insegna del total white. Così come fatto per il debutto televisivo, anche allo show fashion ha puntato sul bianco, trasformandosi in una eterea dea contemporanea.

Rocìo Munoz Morales in Albeta Ferretti

Rocìo Munoz Morales con l'abito trasparente

Niente più tailleur e look mannish, questa volta Rocìo ha lasciato trionfare il romanticismo con un raffino abito bianco a effetto vedo non vedo. Si tratta di un modello firmato Alberta Ferretti con la gonna asimmetrica trasparente (ma sovrapposta a una sottana in tinta), la scollatura generosa e le spalline "diverse", ovvero una sottilissima e l'altra tempestata di frange. Per completare il tutto l'attrice ha scelto una maxi pochette in pelle bianca e dei sandali intrecciati total silver col vertiginoso tacco a spillo. Capelli sciolti e ondulati, make-up appena accennato e manicure bianco latte: Rocìo in bianco è letteralmente "angelica".

