Rocìo Munoz Morales torna in tv con Freeze: il suo revenge dress è il tailleur bianco

Rocìo Munos Morales è finita al centro del gossip negli ultimi mesi a causa dell'improvvisa separazione dal marito Raoul Bova, smascherato da Fabrizio Corona con gli audio inviati alla modella Martina Ceretti. Se da un lato l'attore ha preso dei provvedimenti legali per difendere la sua versione dei fatti, dall'altro l'ex moglie ha preferito rimanere in silenzio per preservare la privacy delle figlie Luna e Alma. Ieri sera, però, Rocìo è tornata in tv nei panni di co-conduttrice di Freeze – Chi sta fermo vince!, il nuovo programma di Rai2 presentato da Nicola Savino, e ne ha approfittato per sfoggiare la sua versione del classico "revenge dress".

Il look total white di Rocìo Munos Morales a Freeze

Cosa ha indossato Rocìo Munos Morales per la prima puntata di Freeze? Se sui recenti red carpet aveva optato prima per un maxi dress a pois, poi per un abito da sera total black, questa volta ha letteralmente brillato in bianco. La sua versione del revenge dress trasuda luminosità, eleganza, glamour e sensualità ma il tutto senza risultare esagerato o troppo appariscente. La co-conduttrice ha infatti sfoggiato un tailleur in raso total white, un modello oversize con giacca monopetto e pantaloni palazzo a vita alta. Ha portato il blazer sbottonato, rivelando un reggiseno in tinta che ha lasciato gli addominali in vista, e non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo coordinati. Capelli sciolti e ondulati, orecchini a cerchio dall'animo rock e sorriso stampato sulle labbra: Rocìo è apparsa letteralmente raggiante.

Rocìo Munoz Morales a Freeze

Cos'è il revenge dress e quali sono i più celebri della storia

Il "revenge dress", letteralmente "abito della vendetta", è il look che una donna indossa in pubblico dopo una separazione o un tradimento per comunicare forza, fascino e sicurezza. A inaugurare la "tradizione" fu Lady Diana nel 1994 col suo tubino nero con spacco, vestito con cui riuscì a prendersi il suo riscatto dopo il divorzio da re Carlo.

Rocìo in total white

Dopo di lei sono state moltissime le star che hanno scelto degli outfit "post-separazione" tutt'altro che casuali (tra le ultime a farlo ci sono state anche Jennifer Lopez e Chiara Ferragni). Ieri è stato il turno di Rocìo Munos Morales, che ha rinunciato sia al nero che ai dettagli audaci, evitando di ricoprire i panni della femme fatale. Per il ritorno in tv dopo lo scandalo ha scelto di essere raggiante e luminosa e, a giudicare dal risultato, non avrebbe potuto fare una scelta di stile migliore.